Coronavirus à Lyon : La préfecture saisit le parquet après une fête sauvage sur les quais (Illustration) — KONRAD K./SIPA

Une fête sauvage, avec musique et boissons, a rassemblé quelque 300 personnes mardi en fin de journée sur les quais de Saône à Lyon. En ce, alors que le Rhône fait l’objet de restrictions sanitaires renforcées face à l’épidémie de Covid-19, provoquant ainsi l’ire de la préfecture qui a dénoncé les faits au parquet.

« Rassemblement irresponsable et inacceptable sur les quais. Compte tenu de la proximité de la Saône et du danger qu’aurait créé une intervention, le préfet a demandé aux forces de l’ordre de ne pas intervenir », a tweeté la préfecture, avant d’annoncer une saisine du procureur dans le cadre de l’article 40 du Code pénal.

L’invitation passée sur les réseaux sociaux

« L’exploitation de la vidéosurveillance est en cours pour retrouver les organisateurs », a-t-elle ajouté.

Alors que la fête s’achevait un peu avant 20 heures, au-delà de l’horaire de couvre-feu, des participants ont indiqué avoir eu vent de l’événement sur les réseaux sociaux, via lesquels des vidéos de la fête ont été diffusées. Les images montrent des participants jeunes et non masqués, en train de boire et danser sur les quais de Saône ensoleillés. La fête aurait duré environ une heure, selon le quotidien régional Le Progrès.