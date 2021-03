Une épicerie solidaire pour les étudiants, fin janvier 2021 (illustration). — JEANNE ACCORSINI/SIPA

« Le Crous de Paris met fin [à une distribution alimentaire] pour des questions d'autorisation alors que des étudiants ont faim », s'indigne une publication relayée sur Facebook, Twitter et Instagram.

Mise en ligne par le mouvement étudiant Resilience, elle dénonce, images à l'appui, l'interruption, par le Crous de Paris, d'une opération caritative en faveur des étudiants organisée devant ses locaux.

Cet incident a bien eu lieu le 19 mars 2021, comme le confirme le Crous de Paris à 20 Minutes, tout en expliquant ne pas avoir été sollicité en amont par les organisateurs de cette action.

Haro sur les paquets de pâtes, les conserves et autres briques de soupe à l’entrée du Crous de Paris. Dans une vidéo mise en ligne sur Twitter, Facebook et Instagram, le mouvement étudiant « pour un syndicalisme de transformation » Resilience reproche au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de la capitale d'avoir mis fin à son opération de distribution alimentaire organisée le 19 mars dernier devant le siège de l'établissement.

« Allez, regardez ! Regardez ! [Le responsable du Crous de Paris] veut récupérer sa table donc il met tout par terre », entend-on en commentaire de ces images montrant un homme (puis deux) enlever les différentes denrées alimentaires disposées sur une table installée sur les marches du bâtiment, qui abrite également une résidence universitaire.

🚨La solidarité qui se fait virer par le @CrousParis !



Une distribution alimentaire est organisée par des étudiants le 19/03/21. Le CROUS de Paris y met fin pour des questions d'autorisation alors que des étudiants ont faim 🤦



👉@VidalFrederique vous cautionnez cela ? pic.twitter.com/RYwTJZ7V5D — Resilience France (@ResilienceFra) March 25, 2021

« On a fait une distribution étudiante juste ici et ils ont décidé, parce qu’il n’y avait pas d’autorisation, de tout enlever parce qu’ils veulent contrôler la communication des distributions et défendre leurs repas à 1 euro alors que les étudiants […] ont pris de la nourriture et en ont besoin », déplore également le représentant du collectif à l’occasion de cette vidéo.

FAKE OFF

« Dans le contexte général de précarité étudiante et du manque de moyens mis à disposition par le gouvernement, nous considérons que nous devons agir à notre niveau. Le 19 mars, nous avons donc organisé une distribution alimentaire pour laquelle nous avions communiqué auprès des étudiants mais pas auprès du Crous », explique à 20 Minutes Romaric Thurel, coordinateur du mouvement Resilience.

« Nous avons pu assurer la distribution pendant environ trois quarts d’heure ou une heure en utilisant une table du Crous – que nous avions demandé à prendre auprès des salariés – avant qu’on nous interrompe. Il n’y a pas eu de violence de la part du Crous, simplement une intervention mouvementée que l’on trouve dommage car il aurait été plus simple et utile de nous demander de nous décaler de quelques mètres », déplore-t-il.

Une distribution effectuée sans information préalable du Crous

Joint par 20 Minutes, le Crous de Paris confirme avoir « dû interrompre cette distribution alimentaire qui s'est effectuée sur le parvis de [son] établissement sans en avoir été informé préalablement, et qui se tenait précisément devant la porte d'entrée [du] restaurant universitaire, en bord d'escalier. »

« Nous avons indiqué [aux étudiants] qu'il n'était pas possible de rester à cet emplacement – qui en outre nous paraissait dangereux – et que s'ils souhaitaient organiser une action en collaboration avec le Crous de Paris, nous serions tout à fait d'accord pour organiser les choses ensemble en amont », poursuit le Crous, qui rappelle ses collaborations en cours avec « de nombreux acteurs de solidarité » mais aussi la nécessité d’obtenir un « accord préalable afin que l'organisation logistique de ces opérations se déroule au mieux, avec les sécurisations que nécessite un tel dispositif. »

De son côté, le mouvement Resilience précise, par la voix de son coordinateur, ne pas avoir cherché « la confrontation » en publiant les images de l’incident : « Il s’agissait juste, pour nous, d’un moyen de témoigner de l’événement. Nous avons été très surpris par l’ampleur que ça a pris sur les réseaux sociaux. »