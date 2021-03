EPIDEMIE La ministre a prévenu que les contrôles et les sanctions éventuelles allaient être renforcées

Elisabeth Borne, le 29 mars 2021 à Paris. — Daniel DERAJINSKI-POOL/SIPA

Face à la troisième vague de l’épidémie de Covid-19 qui déferle sur la France, le gouvernement continue d’appeler les salariés au télétravail. Ce mardi, Elisabeth Borne a rappelé que c’était « une obligation », sous peine de « sanctions ».

« On n’est pas dans l’incitation, je veux être très claire, c’est une obligation », a soutenu la ministre du Travail ce mardi, rapporte BFMTV. « Il y a une obligation de l’employeur de protéger la santé de ses salariés. La traduction concrète de cette obligation, c’est ce qui inscrit dans le protocole sanitaire en entreprise, il faut faire du télétravail dès que c’est possible ». Pour veiller au respect de cette mesure, la ministre promet un renforcement des contrôles dans les entreprises. « Il y a beaucoup d’interventions des services de mon ministère, notamment de l’Inspection du travail, d’abord pour accompagner mais aussi pour les contrôler et les sanctionner. Je le redis c’est une obligation », a-t-elle insisté.

Moins de recours au télétravail

Lundi, une source gouvernementale a reconnu auprès de l’AFP un échec sur les incitations au télétravail : « A chaque fois qu’on dit : "Télétravaillez", on voit une montée du télétravail, puis ça se relâche ». Selon une étude de la Dares publiée fin mars, le nombre de personnes en télétravail toute la semaine a continué de diminuer en février. Selon cette enquête mensuelle, réalisée début mars auprès des entreprises de dix salariés et plus, 26 % des salariés ont été au moins un jour en télétravail en février, un chiffre stable depuis décembre.

Mais seuls 31 % de ces télétravailleurs l’ont été toute la semaine, après 34 % en janvier, 39 % en décembre et 44 % en novembre. Près d’un sur deux (48 %) l’a été entre deux et quatre jours par semaine, 14 % un jour par semaine et 7 % uniquement quelques jours dans le mois.