EPIDEMIE La réfecture, en concertation avec l’Education nationale, l’ARS et la municipalité, a décidé de fermer l’établissement à partir de ce mardi et jusqu’au 6 avril inclus

Depuis plusieurs jours, la circulation du virus de la Covid-19 s’emballe au collège Paul-Esquinance sur la commune de La Réole, en Gironde. Après la détection de 62 cas positifs, dont trois parmi le personnel de l’établissement, la préfecture, en concertation avec l’Education nationale, l’ARS et la municipalité, a décidé de fermer le collège à partir de ce mardi et jusqu’au 6 avril inclus.

Le premier cas positif déclaré est apparu le 19 mars et des mesures d’isolement ont été prises pour le collégien concerné et ses proches. Néanmoins, le virus a continué à se répandre et au 29 mars, quatre classes étaient fermées.

Nouveau dépistage le 6 avril

« Jeudi dernier, la municipalité a saisi la préfecture et la délégation départementale ARS de la Gironde, afin de faire fermer l’établissement, précise l’Agence dans son communiqué. Après concertation, une décision conjointe de la préfecture, de l’ARS et de l’Education nationale a été prise de laisser ouvert le collège et de proposer une opération de dépistage massif programmée lundi 29 mars. » A cette occasion, 10 cas positifs ont été détectés, portant le total à 62. C’est à ce moment-là que la fermeture du collège a été décidée.

« Les élèves ainsi que les personnels à leur contact doivent respecter sept jours d’isolement. A l’issue de cet isolement, un dépistage sera proposé le 6 avril, afin de permettre aux élèves disposant d’un test négatif de réintégrer l’établissement à compter du 7 avril », précise l’ARS.