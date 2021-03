Les professionnels des crèches appelés à la grève ce mardi

Une crèche (image d'illustration). — Ina FASSBENDER / AFP

Les personnels des crèches sont appelés à la grève ce mardi partout en France. Ces professionnels protestent contre une réforme du gouvernement sur le nombre d’enfants accueillis, rappelle Le Figaro.

Dans plus de trente villes en France, CGT, CFDT, FSU, FO, Sud, et le Syndicat national des professionnels de la petite enfance (SNPPE) ont appelé à manifester aux côtés du collectif « Pas de bébé à la consigne ! ». Ils s’opposent à la réforme des modes d’accueil, initiée en janvier par le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles, Adrien Taquet, et qui doit entrer en vigueur à la rentrée de septembre.

Moins d’espace

La réforme prévoit entre autres de modifier le taux d’encadrement des enfants : ce taux est actuellement d’un adulte pour cinq bébés qui ne marchent pas, et d’un pour huit enfants qui marchent. Avec la réforme, les gestionnaires de crèches auraient la possibilité d’adopter plutôt un taux unique de un pour six, quel que soit l’âge des bambins. L’espace moyen par enfant serait aussi modifié, passant de 7 à 5,5m². Cette réforme doit permettre d’augmenter le nombre de place en crèches.