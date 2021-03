TENSIONS Plus de 500 maires ou adjoints et 60 parlementaires ont été agressés physiquement en 2020

Une écharpe de maire (image d'illustration). — Francois Launay / 20 Minutes

En 2020, les agressions, menaces et insultes envers les élus ont été multipliées par trois, avec 1.276 cas signalés, révèle Franceinfo ce mardi. Pour les aider à faire face à ce genre de situation de plus en plus fréquente, une formation a été mise en place par la Gendarmerie nationale.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et le président de l’Association des maires de France (AMF) François Baroin, ont écrit à l’ensemble des maires de France pour informer les élus de l’existence de cette formation de gestion des incivilités. Développés avec l’aide du GIGN, ces exercices pratiques et théoriques doivent permettre de « faciliter le dialogue et rétablir la communication avec le ou les individus en cause ». La police nationale doit également proposer le même type de formation dans les prochains mois.

Des agressions de plus en plus ciblées

Les incivilités contre les élus locaux sont en augmentation depuis plusieurs années, rappelle l’AMF. Plus de 500 maires ou adjoints et 60 parlementaires ont été agressés physiquement en 2020. Plus inquiétant encore : des actions de plus en plus personnalisées, avec ciblage du véhicule (63 cas) ou du domicile (68 cas déclarés).

Deux maires ont d’ailleurs été placés sous protection judiciaire ces dernières semaines, rappelle Franceinfo. Pour inciter les maires à témoigner et porter plainte, un observatoire des agressions envers les élus a été créé.