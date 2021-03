BILLETTERIE Face aux incertitudes liées à la pandémie, ces billets seront échangeables et remboursables jusqu’à trois jours avant le départ

Un TGV en gare Saint-Jean à Bordeaux. — M.Bosredon/20Minutes

La SNCF ouvre sa billetterie pour les vacances d’été dès ce mardi. Vous pouvez dès à présent réserver vos billets sur le site de la compagnie ferroviaire. Face à la pandémie de Covid-19, les facilités de remboursement sont maintenues, affirme le groupe dans un communiqué.

La compagnie met en vente ce mardi des billets « TGV Inoui, Ouigo, Intercités et TGV Internationaux » pour la période du 3 juillet au 29 août 2021 inclus. Les ventes de billets Ouigo sont, elles, ouvertes pour les voyages jusqu’au 11 décembre inclus. « Afin de permettre une réservation en toute sérénité pour les vacances de Pâques et d’été », tous ces billets seront « échangeables et remboursables sans frais jusqu’à trois jours avant la date de départ », a précisé la SNCF.

Trafic réduit

Le groupe ferroviaire avait déjà annoncé que les voyages réservés jusqu’au 18 avril inclus sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’au dernier moment. Pour les Ouigo, le billet est remboursé jusqu’à 1h30 avant le départ.

La SNCF a annoncé lundi la réduction du trafic des TGV, les mesures de confinement partiel dans une partie du pays ayant encore fait chuter la fréquentation. Le groupe faisait circuler depuis le début de l’année un TGV sur trois en moyenne, avec une baisse de fréquentation d’environ 50 % par rapport à la normale. Mais la demande a encore reculé avec l’annonce des nouvelles mesures sanitaires et les réservations en avril sont en baisse de 65 % par rapport à 2019.