Des tests pour dépister le Covid-19, à l’aéroport Toulouse-Blagnac le 23 février 2021. — J.M. HAEDRICH/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La mise en place du passeport sanitaire européen se précise. Le Parlement européen sera prêt à l’entériner au cours de sa session plénière du 7 au 10 juin, a déclaré lundi le président de la commission parlementaire chargée du dossier. Il pourra ensuite entrer en vigueur. Ce document est destiné, dans la perspective de la saison estivale, à faciliter les déplacements des Européens pouvant ainsi attester qu’ils ont été vaccinés contre le Covid-19, ont passé un test PCR négatif ou sont immunisés après avoir été infectés.

Civitas et VIA La Voie du peuple n’auront pas eu gain de cause. Le Conseil d’Etat a écarté lundi toute modification du couvre-feu pendant la semaine de Pâques, réclamée par ces deux associations catholiques qui souhaitaient que les fidèles puissent célébrer la veillée pascale après 19 heures. « L’impossibilité de se rendre dans un lieu de culte pendant le couvre-feu, y compris pendant la semaine de Pâques, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de culte au regard de l’objectif de préservation de la santé publique », a estimé la plus haute juridiction administrative.

Les déclarations d’Arnaud Nourry, ces dernières semaines, pour tenter d’empêcher la mainmise sur la branche livre de Lagardère par le géant des médias Vivendi, contrôlé par le groupe Bolloré, lui auront coûté sa place. Après quasiment 18 ans à la tête deHachette Livre et 31 ans chez Lagardère, il se voit contraint de quitter le groupe. Les conflits et les méthodes pour y répondre se répètent dans l’entreprise. Annoncée lundi soir, sa sortie fait en effet écho à sa nomination en mai 2003 : à l’époque, Arnaud Nourry, directeur du groupe Hatier, succédait à Jean-Louis Lisimachio, débarqué par Arnaud Lagardère après un « désaccord stratégique persistant » sur… le dossier du rachat de Vivendi Universal Publishing (VUP).