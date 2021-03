Photo d'illustration d'un rassemblement de tuning. — DENIS CHARLET / AFP

La commune d’Epagny Metz-Tessys (Haute-Savoie) a été le théâtre d’un étonnant rassemblement. Plus de 600 véhicules d’amateurs de tuning se sont en effet donné rendez-vous dimanche sur un parking, comme l’indique Le Dauphiné Libéré. Cette manifestation interdite, et non déclarée en pleine crise sanitaire du Covid-19, a au total réuni plus d’un millier de participants, qui n’ont pas échappé aux gendarmes de la brigade Annecy Meythet et du peloton motorisé (PMO) d’Annecy.

Venus nombreux pour encadrer cet événement clandestin, ceux-ci ont adressé de nombreuses verbalisations pour rassemblement interdit et non respect des mesures sanitaires. Les gendarmes ont aussi assuré au mieux la sécurisation du site, afin de lutter contre d’éventuels rodéos sauvages. L’opération de contrôle a par ailleurs entraîné l’immobilisation et l’enlèvement de quatre véhicules.