Contrôle de police sur les Champs-Elysées à Paris, dimanche 28 mars (illustration) — HOUPLINE RENARD/SIPA

Une séquence filmée et diffusée samedi sur Facebook montre trois « gilets jaunes » se faire verbaliser sur les Champs-Elysées.

Selon Stéphanie Poursac, l'autrice de la vidéo contactée par 20 Minutes, ses amis et elle ont été verbalisés au seul motif d'avoir porté leur tenue distinctive en dehors du parcours officiel de la manifestation déclarée ce jour-là.

Interrogée par 20 Minutes, la préfecture de police indique qu'un arrêté en date du 23 mars 2021 proscrivait tout rassemblement de personnes se revendiquant du mouvement des « gilets jaunes » sur l'avenue.

Des sympathisants du mouvement des « gilets jaunes » ont-ils été verbalisés au seul motif qu’ils portaient leur accoutrement de manifestation sur les Champs-Elysées à Paris ? C’est en tout cas ce que laisse penser une séquence filmée samedi et diffusée en direct par la page Facebook « Syndicat GJ ».

La scène se déroule au bas de « la plus belle avenue du monde », à deux pas d’une exposition du célèbre « chat de Geluck ». Trois personnes expliquent être venues observer les sculptures, après avoir participé à une manifestation déclarée de « gilets jaunes » entre les stations de métro Bercy et Mirabeau. La femme porte un gilet jaune, et les deux hommes qui l’accompagnent un masque et une écharpe aux couleurs du mouvement.

« Les manifestations sont interdites sur les Champs-Elysées », indique un des policiers, qui invoque un arrêté préfectoral. « Mais là je ne suis pas en train de manifester, je ne suis pas en train de bloquer la circulation, je n’ai pas de porte-voix », oppose la femme, qui se dit harcelée par les forces de l’ordre à journée de mobilisation. Le policier ne veut rien entendre et indique aux trois personnes qu’elles seront verbalisées et pourront contester l’amende une fois reçue.

FAKE OFF

« C’est la même chose à chaque fois. On respecte les consignes, on se disperse quand on nous le demande, puis des contrôles soi-disant routiniers se transforment en verbalisation », dénonce Stéphanie Poursac, autrice de la vidéo et secrétaire adjointe du Syndicat GJ. Contactée par 20 Minutes, elle confirme le déroulé des faits qu’elle a filmés, et explique ne pas comprendre le motif de sa verbalisation.

« Nous étions co-déclarants de cette manifestation, qui était approuvée par la préfecture et à laquelle nous avons participé avant d’aller nous balader. On portait peut-être nos tenues de manifestations mais, aux dernières nouvelles, il n’est pas interdit de porter un gilet jaune ou une écharpe jaune dans la rue », fait remarquer Stéphanie Poursac.

« Un arrêté en date du 23 mars 2021 interdit tout rassemblement de personnes se revendiquant du mouvement des "gilets jaunes" à différents endroits de la capitale, dont l’avenue des Champs-Elysées », indiquent les services de la préfecture de police de Paris à 20 Minutes. « Ces trois personnes ont été verbalisées parce qu’elles portaient des signes distinctifs de sympathisants "gilets jaunes" », confirme la PP. La prochaine fois que vous irez promener dans le secteur, préférez le vert.