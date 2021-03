CRISE DU SECTEUR AERIEN Le président de la région Paca et le maire de Nice s'inquiète de ce projet qui « menacerait 300 emplois »

Un avion Air France à l'aéroport Nice Côte d'Azur (illustration) — Lionel Urman/Sipa USA/SIPA

Air France étudie un projet de « fermeture de ses bases de province pour ses personnels navigants », à Nice, Marseille et Toulouse.

Christian Estrosi et Renaud Muselier, président et président délégué de la région Paca, demande à la compagnie de ne pas « renoncer à cette implantation ».

La direction d’Air France l’a confirmé dimanche après une manifestation de ses salariés. Elle est bien en train d’étudier « la fermeture de ses bases de province pour ses personnels navigants ». Celles de Nice, Marseille et Toulouse sont sur la sellette. Un projet qui « menacerait 300 emplois », s’inquiètent ce lundi Renaud Muselier et Christian Estrosi, dans un courrier adressé à Anne Rigail, la directrice générale la compagnie.

Les président et président délégué de la région Paca réclament leur « maintien » des « clarifications ». « Renoncer à cette implantation à ce moment précis de la crise […] de retour à la vie, aux voyages et aux déplacements […] ne nous paraît ni souhaitable pour nos territoires, ni satisfaisant pour l’avenir d’Air France » dans la région, écrivent-ils.

« Des mobilités au sein de l’entreprise »

Dimanche, 80 salariés ont manifesté à l’aéroport de Marseille-Provence, estimant que la compagnie « sacrifiait la province ». « Cette évolution devrait faire l’objet de discussions et négociations préalables avec les organisations syndicales et l’ensemble des salariés concernés qui se verraient proposer des mobilités au sein de l’entreprise », a-t-elle précisé.

Le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti s’est lui adressé au ministre de l’Economie. Il demande à Bruno Le Maire « d’empêcher cette fermeture en faisant du maintien de la base une condition sine qua non dans l’obtention de nouvelles aides publiques ».

Le groupe Air France-KLM a perdu 7,1 milliards d’euros en 2020 en raison de la pandémie avec un effondrement de 59 % de son chiffre d’affaires. Les effectifs ont fondu de plus de 10 % dans l’année avec 8.600 départs. Et des plans en cours doivent accompagner environ 900 départs supplémentaires chez KLM et 4.900 chez Air France.