Nos internautes ont définitivement du talent. — Alexandra Claisse, Mélissa Dey, Joanna Latika,

Quand nous vous avions demandé de nous envoyer vos plus belles photos noires, nous nous étions dit que ce serait délicat et que peu d’entre vous nous soumettrait leurs clichés. Tout simplement parce que capturer « l’absence de couleur » est bien plus délicat que de prendre d’autres teintes plus classiques. Il suffit d’essayer de prendre une photo avec son téléphone de nuit pour s’en rendre compte.

Alors, évidemment, vous nous avez envoyé des photos avec un filtre noir et blanc, mais pas seulement. Et quand c’était le cas, certaines d’entre elles étaient particulièrement réussies. Faune, ciel, architecture… Vous nous avez donnés de quoi voyager, depuis notre écran. Merci à tous ceux ayant participé, vous pouvez retrouver une sélection des meilleurs clichés ci-dessous. Vous pouvez également continuer à nous envoyer vos photos du même registre en appuyant sur le petit bouton « envoyez », ci-après. Vous pourrez ensuite les retrouvez dans nos publications sur les réseaux sociaux ou dans notre journal.