La Croix-Rouge s'engage à recruter 1.200 jeunes en CDI

EMPLOI Les candidats, âgés principalement de moins de trente ans, seront recrutés sur des postes liés aux domaines sanitaire, social, médico-social et à la formation

Un membre de la Croix-Rouge (image d'illustration) — Pascal GUYOT / AFP

La Croix-Rouge française s’est engagée ce lundi à proposer 1.200 emplois en CDI et à accueillir 500 alternants dans les 18 prochains mois pour soutenir les jeunes touchés de plein fouet par la crise économique et sanitaire.

Les postes à pourvoir couvriront les « métiers du sanitaire, du social, du médico-social et de la formation », a précisé le directeur général de l’association, Jean-Christophe Combe, lors d’une visioconférence de presse. « L’idée c’est de recruter des jeunes principalement de moins de 30 ans sur tous ces postes, des jeunes qui cherchent à rentrer dans la vie active », a-t-il ajouté.

Incertitudes

Les messages d’alerte se sont multipliés depuis le début de l’année en faveur de mesures de soutien pour les jeunes confrontés à des difficultés grandissantes en matière de formation ou d’insertion dans un marché du travail déprimé et où les entreprises sont dans l’incertitude quant à leur avenir.

« Parmi tous les publics qu’on a vu arriver depuis un an, on a vu beaucoup de jeunes qui rencontrent aujourd’hui des difficultés, qui ont été touchés plus particulièrement par les conséquences de la crise sanitaire », a relevé Jean-Christophe Combe.

« Notamment parce que les jeunes de 18 à 24 ans cumulent les vulnérabilités, qu’elles soient résidentielles, matérielles, relationnelles », a-t-il ajouté, évoquant un «fort sentiment d'isolement» et de «détresse psychologique». La Croix-Rouge compte actuellement près de 18.000 salariés et mobilise 60.000 bénévoles, dont près d’un quart ont moins de 30 ans, sur l’ensemble du territoire.