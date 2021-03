La manifestation en faveur d'une «vraie loi climat» a été très suivie dimanche du côté de Lyon. — KONRAD K./SIPA

Entre 4.000 et 10.000 personnes ont manifesté pour le climat dimanche à Lyon.

Parmis elles figuraient de nombreux élus EELV, dont le maire de Lyon, Philippe Doucet.

Dans un timing de persistance de la pandémie et de mesures de confinement décrétées, dont l’interdiction des rassemblements à plus de six personnes en extérieur, son maintien, avec l'accord de la préfecture, a poussé de nombreux Lyonnais, dont des élus d’opposition, à s’insurger.

« Lyon déclare l’état d’urgence climatique. » Des adjoints au maire EELV de la ville Grégory Doucet ont déroulé cette banderole dimanche, sous les acclamations de la foule. Entre 4.000 et 10.000 personnes, selon la police et les organisateurs, ont pris part au cortège, à l’appel d’ONG avant l’examen d’une loi sur le climat jugée décevante. « Pour la Terre, il n’y aura pas de vaccin », « on préfère Castor et Pollux à Castex qui pollue », a clamé la foule, qui a donc bravé le confinement, de retour depuis vendredi soir pour tout le département du Rhône.

Grégory Doucet et Fabienne Grébert, candidate EELV à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont notamment pris part à la manifestation. Dans ce timing de persistance de la pandémie et de mesures de confinement décrétées, dont l’interdiction des rassemblements à plus de six personnes en extérieur, son maintien, avec l’accord de la préfecture, a poussé de nombreux Lyonnais, dont des élus d’opposition, à s’insurger.

Le maire de Lyon (EELV) Grégory Doucet faisait partie du cortège dimanche. - KONRAD K./SIPA

« Le virus se transmet le plus dans les milieux clos »

« Lyon ville confinée mais le préfet autorise le maire, les élus verts et l’extrême gauche à manifester », a tenu à souligner sur Twitter la conseillère municipale LR Béatrice de Montille. « Bravo pour l’exemplarité ! Urgence climatique oui, mais pas à n’importe quel prix », pointe également l’ancien adjoint aux sports de la ville, et candidat aux dernières élections municipales à Lyon, Yann Cucherat.

Des critiques auxquelles Grégory Doucet a répondu, ce lundi matin sur BFM Lyon. « Montrer que justement, on peut continuer à vivre, avec le virus qui circule, mais qu’on doit faire très attention, c’est ça l’exemplarité, assume le maire écologiste. J’ai fait en sorte de garder mes distances et la manifestation s’est faite dans d’excellentes conditions, les gens étant masqués. Le virus se transmet davantage dans les milieux clos. »