Manifestation pour une « vraie » loi climat, à Paris le 28 mars 2021. — ISA HARSIN/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les députés se penchent ce lundi sur le projet de loi climat, un texte dont la majorité présidentielle défend l'« équilibre » mais qui est fustigé par les écologistes pour son « manque d’ambition ». Les opposants au texte ont d’ailleurs tenu à le faire une nouvelle fois savoir dimanche. Quelques milliers de personnes ont ainsi manifesté à Paris pour « une vraie loi climat ». Le mécontentement ne s’est pas seulement exprimé dans la capitale. Au total quelque 110.000 personnes, selon les organisateurs, ont manifesté dans 150 villes. Après ce coup de pression, la loi promet donc trois semaines de discussions agitées au Palais Bourbon.

Le tribunal judiciaire de Paris va rendre son jugement, ce lundi, dans l’affaire du scandale sanitaire dit du Médiator. Preuve ultime qu’il s’agit bien d’un procès hors norme, la décision devrait couvrir environ 3.500 pages, selon nos informations. Pour sanctionner le « choix cynique » d’un laboratoire ayant privilégié « ses intérêts financiers », le parquet de Paris a requis dans cette affaire plus de 8 millions d’euros d’amende contre le groupe Servier et trois ans de prison ferme contre son ex-numéro 2, Jean-Philippe Seta, l’ancien bras droit de Jacques Servier, décédé en 2014. Pour Hervé Témime l’un des avocats du laboratoire lors de l’audience, « la vraie question, la seule qui se pose, c’est comment cela a-t-il été possible ? ». Après plus de 517 heures de débat, le tribunal devrait pouvoir aujourd’hui apporter des réponses.

La circulation maritime va-t-elle pouvoir être prochainement rétablie sur le canal de Suez ? Le porte-conteneurs Ever Given, long de 400 mètres et bloqué depuis mardi dernier en travers du canal, a commencé à bouger. Cette avancée suscite l’espoir d’une sortie de crise qui occasionnait des milliards de dollars de pertes. Le navire a été « tourné » mais ne flotte pas encore, a indiqué son propriétaire. L’Autorité du canal de Suez (SCA) n’avait cependant pas encore publié de confirmation officielle ce lundi.