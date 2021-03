Un concert à Barcelone, le 27 mars 2021. — LLUIS GENE / AFP

Aujourd’hui, à 2h, il était 3h. Mais à 19 h 30, il est, comme chaque dimanche, l’heure des cinq infos dans le rétro, notre récap de l’actualité du week-end pour ceux qui l’ont passé loin des écrans.

1. La situation sanitaire fait des vagues

Le message angoissant du week-end est l’œuvre du Président dans les colonnes du JDD. Saturation des hôpitaux, établissements scolaires dépassés : l’hebdomadaire s’inquiète de savoir s’il y aura un tour de vis supplémentaire dans les jours à venir ? « Rien n’est décidé », répond Emmanuel Macron.

« La bataille des prochains jours est simple. Du pragmatisme et une réponse adaptée face au virus, des mesures de freinage en particulier destinées à préserver les soignants et les personnes vulnérables et une mobilisation générale pour dérouler notre plan d’attaque sur le vaccin », ajoute le chef de l’Etat. En Ile-de-France, 41 directeurs médicaux de crise de l’AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris) évoquent une « situation de médecine de catastrophe », disant se préparer à devoir « faire un tri des patients afin de sauver le plus de vies possibles »

L’info en plus : Au lycée Eugène Delacroix de Drancy où 20 parents d’élèves sont morts du Covid, 22 classes seront fermées dès lundi. Profs et parents font entendre leur colère.​

2. Le Canal de Suez toujours bloqué

Et pourtant, il bouge... Le porte-conteneurs Ever Given bouche toujours le Canal de Suez, occasionnant de très coûteux embouteillages de navires. Mais au sixième jour, les nouvelles sont encourageantes. Le géant a « bougé de 30 degrés sur la droite et la gauche » pour la première fois, ont indiqué les autorités dimanche après avoir un temps espéré pouvoir rétablir la situation dès samedi soir. La marée haute prévue ce soir avec un important coefficient pourrait aider les services techniques et les experts mandatés par l’exploitant du navire.

3. Répression sanglante en Birmanie

La Birmanie s'enfonce dans la répression - /AP/SIPA

Samedi sombre en Birmanie. Tandis que le général au pouvoir divertissait ses invités d’un spectacle de drones le représentant en train de saluer, l’armée et la police réprimaient dans le sang la manifestation d’opposants au régime. Les Nations Unies ont estimé le nombre de morts de samedi à 107 personnes – dont sept enfants – mais s’attendent à ce que ce bilan augmente encore.

Le nombre de morts depuis le coup d’Etat du 1er février est passé à au moins 423, selon l’AAPP, une ONG locale qui recense le nombre des morts depuis le putsch. Ce dimanche, les Birmans sont une nouvelle fois descendus dans les rues de Rangoun et d’autres villes pour réclamer le retour à la démocratie, et de nombreuses funérailles devaient avoir lieu à travers le pays, qui se remet de sa journée la plus sanglante depuis le putsch.

L’info en plus : « On ne force pas un âne qui n’a pas soif à boire. » 20 Minutes a interrogé Sophie Boisseau du Rocher, chercheuse au centre Asie de l’Ifri pour comprendre l’attitude de la junte face aux pressions internationales.

4. Les Bleus déroulent au Kazakhstan

Appliqués, à défaut d'être inspirés. Les Bleus ont remis les pendules à l’heure en battant ce dimanche le Kazakhstan sur le terrain synthétique de Noursoultan. Dembélé a ouvert la marque sur un beau mouvement offensif avant que le défenseur adverse Malyi n’inscrive le deuxième but d’une tête contre son camp. En deuxième mi-temps, Mbappé n’a pas réussi à transformer le penalty qu’il s’était procuré, Mokin, le goal du Kazakhstan, se détendant du bon côté.

« On avait dit avant le match qu’il fallait faire le job, il a été fait, a débriefé Paul Pogba au micro de TF1 au coup de sifflet final. C’est un bon résultat face à une équipe qui n’a rien lâché. Tout le monde nous voyait marquer quatre ou cinq buts mais le Kazakhstan a bien joué et son gardien a fait un grand match. On est contents. »

Martial et les Bleus n'ont jamais tremblé au Kazakhstan, le 28 mars 2021. - FRANCK FIFE / AFP

5. Un concert test à Barcelone

On ne va pas se quitter sans une petite note d’optimisme. Beaucoup de notes, même, puisqu’il s’agit d’un concert donné devant 5.000 personnes. A Barcelone, Love of Lesbian, groupe phare de la scène indépendante espagnole, s’est produit devant un parterre d’amateurs participant à un test grandeur nature.

Tous testés au préalable dans un centre aménagé pour l’occasion, les 5.000 spectateurs ont pu assister au concert, danser et même boire des verres à la buvette comme dans nos rêves les plus fous. Leur santé sera surveillée pendant les quinze jours à venir. Cette expérience, comme d’autres menées aux Pays-Bas et à Barcelone déjà devant de plus petites audiences, doit permettre de mieux évaluer la dangerosité de ces rassemblements en intérieur et d’accélérer la réouverture des salles. On croise les doigts et on vous laisse, avec ce numéro passionnant de Sixième Science, notre podcast scientifique…