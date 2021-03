A.M.

Des gendarmes à moto au bord d'une autoroute. (illustration) — FRED SCHEIBER/SIPA

Ils pensaient intervenir pour un exhibitionniste, ils sont tombés sur le tournage d’un film X. Les gendarmes du Peloton autoroutier de Salon-de-Provence sont intervenus cette semaine sur l’aire de repos de Sénas, sur l'A7, après avoir reçu des appels d’automobilistes, choqués de voir des « fesses » sur cette aire. Comme le relate La Provence​, l’aire de Sénas, dans les Bouches-du-Rhône, était en réalité fermée sans qu’ils ne soient prévenus. Et pour cause, des équipes de Jacquie et Michel étaient en plein tournage d’un film pornographique.

Les gendarmes ont mis fin au tournage et l’équipe pourrait être poursuivie pour « exhibition sexuelle » devant le tribunal correctionnel.