A Toulouse, des CRS surveillent les berges de la Garonne très fréquentées, le 27 février 2021. — Frédéric Scheiber / Sipa

On ferme (le 28 février), on rouvre (le 15 mars), puis on referme (ce dimanche). Depuis un mois, les berges de la Garonne servent de baromètre à l’épidémie de Covid-19 à Toulouse. Dans un communiqué commun, la mairie et la préfecture de Haute-Garonne ont annoncé ce samedi soir que ces lieux très prisés par beau temps allaient être de nouveau inaccessibles au public, au moins jusqu’au lundi 12 avril inclus.

[Lutte contre la #COVID19] ⚠️ Nouvelle fermeture de certains secteurs à #Toulouse à compter de ce dimanche 28 mars 2021 et jusqu’au lundi 12 avril 2021 inclus, sur les portions de voie publique suivantes ⤵️ pic.twitter.com/uq1BAEr965 — Préfet de région Occitanie et de Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) March 27, 2021

En cause, selon le document : « la présence de très nombreuses personnes assises et rassemblées », sans respect des gestes barrière (port du masque, distanciation) mais avec « une forte consommation d’alcool ».

Le seuil d’alerte maximale de nouveau dépassé

« Cette situation est clairement de nature à accélérer fortement la propagation du virus dans la ville de Toulouse, alors même que le taux d’incidence y augmente rapidement puisqu’il dépasse à nouveau le seuil d’alerte maximale (264,5 cas positifs pour 100.000 habitants, contre 212,2 deux semaines plus tôt). »

Le préfet Etienne Guyot et le maire Jean-Luc Moudenc ont donc mis leurs menaces à exécution, puisqu’ils avaient indiqué lors de la réouverture des berges qu’une nouvelle fermeture restait une possibilité.