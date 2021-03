SNAPCHAT Cette semaine, dans « OMF Oh My fake », la question des vaccins et de leur efficacité occupe les esprits et les posts viraux

Covid-19 : les vaccins chinois sont-ils les meilleurs, comme l'affirme une rumeur ? — 20 Minutes - OMF

Alors que l’AstraZeneca est sujet à questionnements, que le Johnson & Johnson devrait arriver et que certains ne jurent que par le Pfizer BioNtech, contre le Covid-19, un post très viral l’affirme : le meilleur vient de Chine. Ce post cite même le très sérieux New York Times.

Alors qu’en est-il ? Si vous avez bien lu notre rubrique fake off, vous saurez que ce n’est pas vraiment le cas. Non, rien n’a prouvé à ce jour que les vaccins chinois étaient les meilleurs. Mais pour comprendre le succès de cette rumeur, il est important de comprendre pourquoi nous pouvons être tentés d’y croire. Et ça, Clémence va vous l’expliquer dans ce dernier épisode d’OMF Oh My Fake​.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

Coronavirus, crise sanitaire, mouvements sociaux, cette période, OMF Oh My Fake est plus que jamais un programme qui donne recul et esprit critique tout comme notre rubrique de fact checking « Fake Off ». Et comme la saison 2 de ce programme est particulièrement ébouriffante et bigarrée, n’hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Et promis, vous ne le regretterez pas.