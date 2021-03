FAKE OFF Le ministre de l’Intérieur a affirmé à tort sur BFM TV que la France administrait plus de doses de vaccin contre le Covid-19 que les autres pays européens.

Vaccination anti-covid d'une personne de plus de 75 ans avec une première dose du vaccin Pfizer BioNTech à Breval, dans les Yvelines, le 22 mars 2021. — ISA HARSIN/SIPA

La France serait-elle en avance sur ses voisins européens en matière de vaccination contre l’épidémie de Covid-19 ? C’est en tout cas ce qu’a affirmé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, invité ce mercredi sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin, pour BFMTV et RMC.

Selon Gérard Darmanin (@GDarmanin), "nos voisins vaccinent un peu moins que nous" pic.twitter.com/MP3jk6OJBj — BFMTV (@BFMTV) March 24, 2021

« Mais, M. Bourdin, que font nos voisins autour de nous ? », a rhétoriquement interrogé le premier flic de France. « Et bien, si je regarde, ils vaccinent un peu moins que nous. ». Perplexe, le journaliste lui a fait remarquer que cela dépendait probablement du voisin. C’est le cas de « l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne », a insisté Gérald Darmanin. Mais est-ce vraiment le cas ?

FAKE OFF

En Europe, au 22 mars, plus de 60 millions de doses, premières et secondes cumulées, ont été distribuées aux habitants selon Euronews. Le Royaume-Uni, avec environ 29 millions de premières doses administrées au 25 mars, est largement en avance sur ses voisins.

L’Allemagne, la France et l’Italie, les pays cités par Gérald Darmanin, se suivent de très près. Les Allemands sont en tête avec 7.233.931 premières doses injectées outre-Rhin au 20 mars, contre 6.870.993 dans l’Hexagone au 24 mars, et 5.997.336 en Italie au 26 mars. L’Espagne, elle, est légèrement à la traîne avec 4.447.534 premières doses administrées au 24 mars.

Les données collectées par Our world in data permettent de comparer ces quatre pays au regard du nombre de doses de vaccin contre le Covid-19 administrées pour 100 personnes (sur la population totale). Ainsi, le 24 mars dernier, la France était en réalité derrière ses voisins européens avec 13,82 doses pour 100 habitants, contre 14,02 en Allemagne, 14,09 en Italie et 14,16 en Espagne. Gérald Darmanin a donc faux.