Le CHU de Rennes est en première ligne pour accueillir les malades du coronavirus de Bretagne. — C. Allain / 20 Minutes

Découvert il y a quinze jours, le variant breton aurait été détecté chez 13 personnes, toutes autour du centre hospitalier de Lannion.

Les analyses menées n'ont révélé aucun élément inquiétant quand à la contagiosité ou sévérité du variant 20C.

La Bretagne connaît, comme toute la France, une dégradation de ses indicateurs.

Il a à la fois fait peur et fait l’objet de plaisanteries de plus ou moins bon goût. Deux semaines après sa première identification sur le territoire de Lannion (Côtes d’Armor), le désormais célèbre « variant breton » ne semble pas s’être propagé dans la région ou ailleurs en France. D’après le directeur de l’Agence régionale de santé bretonne, seules 13 personnes seraient concernées, dont sept sont décédées. Seuls six cas supplémentaires ont été identifiés grâce au séquençage du virus. Ils viennent s’ajouter aux huit cas déjà identifiés, dont sept sont décédés (et non huit comme annoncé précédemment).

D’après l’ARS, les six nouveaux cas enregistrés sont tous concentrés dans la région de Lannion. Quatre au sein du centre hospitalier déjà touché, un dans la population du secteur et un habitant d’Ile-de-France qui a rapidement été identifié et a expliqué être passé dans le Tregor. Il faut y ajouter 219 cas « possibles et probables » qui ont été identifiés lors du « contact tracing » de personnes passées par la zone autour de Lannion, Morlaix et Guingamp. « Il n’y a aujourd’hui aucun indicateur laissant penser que le variant breton a diffusé dans d’autres régions », a fait savoir le directeur Stéphane Mulliez.

Face à la presse, les autorités n’ont pas cherché à se montrer rassurantes concernant ce variant appelé 20C. Mais les premiers résultats des investigations menées par l’institut Pasteur sont plutôt « une bonne nouvelle ». Ainsi, sur les 330 échantillons positifs émanant de Bretagne déjà analysés, aucun n’a montré la trace du variant breton. Un peu plus de 300 autres échantillons doivent être analysés et d’autres arriveront de différentes régions françaises. Autre élément rassurant, Santé Publique France n’a relevé « aucune information laissant penser que ce variant affiche une résistance au vaccin », a assuré le directeur de l’ARS Stéphane Mulliez.

Les investigations se poursuivent quant à la transmission et la dangerosité potentielle de ce variant, qui n’a pas encore été classé comme « inquiétant » par les autorités sanitaires. « Sept des huit premiers cas identifiés sont décédés mais il n’y a aucune raison de penser que ce variant est plus sévère. Mais les investigations continuent », assure le directeur de l’ARS. L’enquête flash lancée il y a quinze jours n’a pour l’heure pas permis d’expliquer pourquoi ce « 20C » est plus difficilement identifiable par les tests PCR. La piste d’un virus qui se logerait « plus profondément dans les voies respiratoires » est évoquée mais n’est pas confirmée.

Relativement épargnée par l’épidémie, la Bretagne voit depuis un mois, comme toute la France, ses indicateurs se dégrader. En un mois, le taux d’incidence a ainsi progressé de 56 %, contre 50 % pour l’ensemble de la France. Dans les Côtes d’Armor, cette progression est même de 100 %, notamment en raison de la grande transmissibilité du variant anglais, qui représente plus de 80 % des cas positifs enregistrés dans la région. La métropole rennaise fait notamment l’objet d’une attention particulière avec un taux d’incidence qui flirte avec les 300 cas pour 100.000 habitants. « L’augmentation est surtout significative chez les 16-35 ans », précise l’ARS, rappelant au strict respect des gestes barrière.