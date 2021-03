TIC TAC On va dormir une heure de moins dans la nuit de samedi à dimanche

Passage à l'heure d'été: On va dans quel sens déjà? — 20 Minutes

Vous pensiez que c’était terminé le changement d’heure ? Pas du tout : la pandémie de coronavirus a remisé au placard cette réforme attendue par certains, redoutée par d’autres. Alors, ce week-end, on passe à l’heure d’été, et probablement pas pour la dernière fois. Concrètement, dans la nuit de samedi à dimanche, à deux heures, il sera en fait trois heures.

Vous l’avez peut-être compris, on va donc perdre une heure de sommeil ce week-end. Pensez donc bien à changer l’heure de vos horloges mécaniques, si vous en avez encore. Au-delà, avec le couvre-feu qui dure depuis maintenant des mois, la différence ne sera pas forcément flagrante eu réveil dimanche matin.

Une petite heure, ça compte !

Pourtant, le sommeil c’est important et une petite heure en plus ou en moins à compte. « Avec des difficultés d’endormissement et de réveil, même pour une heure de décalage, il y a des difficultés de concentration, une hausse de l’anxiété, des mouvements d’humeur », expliquait cet automne Benjamin Lubszynski, coach de sommeil, au journal locale Le Bien public.

Pour rappel le changement d’heure a été institué en 1976 pour faire des économies d’énergie.