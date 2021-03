Emmanuel Macron, ici le 25 mars à l'Elysée, ne regrette pas de n'avoir pas confiné fin janvier. — Michel Euler/AP/SIPA

A la question « Est-ce que le 29 janvier nous aurions dû confiner le pays ? », Emmanuel Macron persiste et signe en répondant par la négative : « Nous avons eu raison de ne pas confiner la France, parce qu’il n’y a pas eu l’explosion prévue par tous les modèles ». Le président de la République, qui a pris la parole devant la presse dans la soirée ce jeudi en marge du conseil européen, a indiqué que sur le sujet du reconfinement, il n’avait « aucun mea culpa à faire », malgré le regain épidémique de Covid-19 constaté actuellement.

Départements confinés, hausse des patients en réanimation, vaccination des plus de 70 ans… Comme chaque jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait le point sur la situation épidémique en France. Vous n’avez pas eu le temps de suivre la conférence de presse ? Pas de panique, la rédaction de 20 Minutes vous résume l’essentiel.

Arrivée en Hongrie avec le statut de terreur, forte de joueurs qui évoluent déjà dans les meilleurs clubs européens et dont certains connaissent déjà la sélection A, l’équipe de France Espoirs a complètement raté son entrée dans l’Euro avec une défaite 1-0 contre le Danemark jeudi à Szombathely. Avec ses joueurs venus de Midtjylland, Copenhague ou Brondby, le groupe danois n’a pourtant pas forcément la même allure que l’effectif « Ligue des Champions » emmené en Hongrie par Sylvain Ripoll. Mais le sélectionneur des Bleuets se méfiait de cette équipe sortie invaincue et première de sa poule, et qui avait battu la France il y a deux ans lors d’un match amical à Brest, 1-0 déjà. Les Bleuets joueront leur deuxième match dimanche, toujours à Szombathely, face à la Russie, qui a de son côté battu l’Islande 4-1.