Olivier Véran au ministère de la Santé le 28 janvier — Stephane Lemouton-POOL/SIPA

« Je le dis, la vaccination des 50 ans et plus sans comorbidité ne se fera pas à Cannes ». Ce jeudi soir, la réponse du ministre de la Santé a été sans appel, au lendemain de l'annonce par la municipalité azuréenne de l’ouverture à tous les Cannois agés de 50 ans de rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19.

La réponse d'Olivier Véran a été d’autant plus sèche que « la décision du maire de Cannes » David Lisnard (LR) a été prise « sans alerter ni l’ARS, ni le préfet, ni même les soignants mobilisés pour vacciner ».

« Aller chercher les personnes à protéger en priorité »

« La vaccination des 50 ans et plus sans comorbidité ne se fera pas tant qu’elle n’aura pas été décidée au niveau national et donc pas tant que nous n’aurons pas protégé la totalité des personnes fragiles et vulnérables », a encore ajouté Olivier Véran.

« Je suis certain que l’on peut trouver à Cannes des personnes de 85, 90 ans qui n’ont pas été vaccinées et qui ne comprendraient pas que des personnes de plus de 50 ans en bonne santé puissent avoir un rendez-vous », a-t-il avancé, préférant que « les élus se battent pour aller chercher, chez elles s’il le faut, les personnes à protéger en priorité ».

Sur Europe 1 mercredi, le maire de Cannes avait critiqué l’organisation de la réponse du gouvernement à la crise sanitaire, estimant qu’il y a « un fiasco de l’accès aux vaccins ».