VOUS TEMOIGNEZ Destination nature, road-trip ou découverte d’une ville « musée » ? Chaque de nous rêve déjà d’un séjour idyllique lorsque les conditions sanitaires et économiques le permettront

L'Alhambra de Grenade en Espagne. — Pixabay

Pour l’instant, l’aventure, c’est plutôt en bas de chez vous. Dans 16 départements, les déplacements sont limités à 10 km, sauf motif dérogatoire. Et pour les Français qui n’y habitent pas, les voyages à l’étranger sont strictement encadrés. Ce qui ne vous empêche quand même pas de rêver à des périples exotiques ou plus classiques, quand les conditions sanitaires le permettront. Et le besoin de voyager risque fort de se faire ressentir chez ceux qui en auront les moyens, car ils n’auront pas été trop touchés par la crise économique.

Reste à savoir où… Selon une étude* du groupe The Ascott Limited parue mi-mars, les destinations à l’étranger où souhaitent voyager les Français après la crise du Covid sont l’Espagne, les Etats-Unis, l’Irlande, la Thaïlande, le Royaume-Uni, l’Australie…

Et vous, savez-vous déjà quel pays vous aimeriez visiter quand les voyages seront à nouveau facilités ? Pourquoi ? Est-ce que la crise sanitaire a changé vos envies touristiques ? Voulez-vous partir plus loin pour être sûr d’être totalement dépaysé ? Avez-vous davantage envie de destinations nature ? De voyages privilégiant les modalités de transports douces ? Ou de visiter des villes accueillant de beaux musées et des monuments historiques ? Racontez-nous !