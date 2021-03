Noir c'est noir, pourtant il y a de l'espoir — Illustration/Pixabay

Le printemps est là, et on le ressent dehors. Habituellement on vous aurait demandé de nous envoyer des photos de la flore renaissante, du soleil à son zénith ou de vos balades en forêt (attention, on n’est pas à l’abri de le faire très bientôt). Mais, pour cette fois, nous avons décidé de faire appel à vos talents en vous lançant un défi un peu plus ardu qu’à l’accoutumée.

Et si vous nous envoyiez vos photos de couleur noire ? Charbon, mat, laqué, sur des objets, des animaux ou dans la nature ? Forcément, ce sera un peu plus compliqué qu’avec du vert ou du bleu, mais on est persuadés que vous pourriez nous offrir de belles surprises ! Vos plus belles œuvres seront bien évidemment partagées sur nos réseaux sociaux et, peut-être, dans les pages de notre journal. Pour participer, rien de plus simple : Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. A vos téléphones et appareils et à vous de jouer !