A six mois des conclusions d’une commission indépendante sur la pédocriminalité dans l’Eglise, les évêques catholiques ont entamé, ce mardi matin, leur assemblée de « printemps » qui se tient jusqu’à vendredi, jour où ils doivent voter des « résolutions » sur le sujet.

La réunion des 120 membres de la Conférence des évêques de France (CEF) se tient pour une petite partie d’entre eux à Lourdes – le président Eric de Moulins-Beaufort et une quinzaine d’autres – le reste de l’épiscopat étant en visioconférence.

Quatre thématiques

Les deux premiers jours sont consacrés à la notion d’écologie (« Produire et créer, quelle empreinte ? »), avec plusieurs invités et intervenants. Vendredi, les évêques entendent conclure des discussions menées depuis deux ans et demi par quatre groupes de travail sur la lutte contre la pédocriminalité, portant sur quatre dimensions : le volet « mémoriel » (éventuels lieux de mémoire, monuments), l’accompagnement des auteurs d’agressions, la prévention et « la dimension financière » permettant de reconnaître la souffrance des victimes.

« À partir de leurs conclusions, l’Assemblée plénière se prononcera par des résolutions vendredi », a assuré la CEF dans un communiqué, sans préciser leur teneur, ni s’il s’agira de déclarations de principes ou de mesures précises. Cette assemblée a lieu dans la foulée d’une rencontre en février lors de laquelle les prélats ont collectivement examiné, sous divers angles, la notion complexe de « responsabilité » au sujet des crimes sexuels commis par des clercs sur les mineurs, mais sans prendre de décision.

Près de 10.000 victimes dans l’Eglise

Elle a lieu six mois avant la remise des préconisations de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase) chargée de faire la lumière sur ces faits depuis les années 1950 et mise sur pied à la demande de l’épiscopat et les instituts religieux.

La Ciase, présidée par Jean-Marc Sauvé, a récemment estimé à « au moins 10.000 » le nombre de victimes depuis 70 ans. Les questions de responsabilité et de réparations feront partie de son rapport. La question des finances de l’Eglise « dans le contexte très particulier de la crise sanitaire » sera aussi au menu de cette rencontre de quatre jours. Le président de la CEF Eric de Moulins-Beaufort prendra la parole vendredi dans la matinée.

