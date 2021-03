Certains jeunes lisent beaucoup plus depuis la crise sanitaire. — Pixabay

Vous préférez le fantastique, la science-fiction, l’heroic-fantasy, les romans policiers ou les classiques ? Vous vous jetez sur les derniers mangas ou les nouveautés du rayon BD ? Depuis le début de la crise du coronavirus, certains collégiens et lycéens se sont découvert une passion pour la lecture. Il faut dire que les confinements et le couvre-feu ont été un bon terreau.

D’autres aimaient déjà feuilleter les bouquins ou dévorer leur version numérique, mais le fait de passer plus de temps à la maison les a encore plus incités à le faire. Et en cette période de confinement pour de nombreux départements, ils vont pouvoir assouvir cette passion. Car les librairies sont cette fois-ci considérées comme des commerces essentiels. Et les bibliothèques sont toujours ouvertes.

Si vous êtes collégien ou lycéen, dites-nous comment est venu ce déclic pour la lecture depuis le début de la crise sanitaire. Combien d’heures y consacrez-vous par semaine ? Que lisez-vous ? Comment choisissez-vous vos livres ? Comment vous approvisionnez-vous (achats, prêts à la bibliothèque, échanges avec les copains…) ? Quel plaisir cela vous procure-t-il ? Quelles leçons tirez-vous de vos lectures récentes ?