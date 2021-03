Emmanuel Macron à l'Elysée le 23 mars 2021. — Jacques Witt/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron s’inquiète de la politique turque à l’égard de la France. Le président de la République a mis en garde mardi contre « les tentatives d’ingérence » de la Turquie dans la prochaine élection présidentielle française de 2022. Interrogé dans le cadre d’un documentaire de l’émission Cdans l'Air de la chaîne de télévision France 5 sur le président turc Recep Tayyip Erdogan, Emmanuel Macron n’a pas pour autant fermé la porte à une amélioration des relations avec Ankara.

Si, la victoire dans les urnes semble se dessiner pour Benyamin Netanyahou, selon les projections à l’issue des législatives mardi, il faudra encore attendre un peu pour savoir s’il réussira pour autant à conserver son fauteuil de Premier ministre. Le Likoud du chef de l’exécutif a terminé en première place du scrutin, mais ses alliés et lui manquent toujours de quelques voix pour rassembler une majorité de sièges, braquant ainsi les projecteurs sur Naftali Bennett, ténor de la droite radicale qui n’a pas encore dit qui il allait rejoindre. D’après les sondages à la sortie des urnes, le Likoud remporte entre 31 et 33 sièges sur les 120 de la Knesset (Parlement), loin devant le parti Yesh Atid du centriste Yaïr Lapid crédité de 16 à 18 sièges. Les tractations ne font donc que commencer.

La reprise de l’épidémie de Covid-19 inquiète en Martinique. Un couvre-feu va donc y être instauré à compter de vendredi pour une durée de trois semaines, a annoncé mardi le préfet Stanislas Cazelles. De 22 heures à 5 heures du matin, les Martiniquais ne pourront plus sortir sans une attestation dérogatoire et uniquement pour des motifs précis : activités professionnelles, consultations et soins urgents et motifs familiaux impérieux. Par ailleurs, les établissements recevant du public et qui ont une activité de restauration dans les centres commerciaux seront fermés et la consommation de boissons ou d’aliments interdite dans les galeries marchandes.