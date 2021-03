A la tête de la société La robe du vin, la Rennaise Brigitte Després se lance sur le marché du vin en canette. — J. Gicquel / 20 Minutes

La sommelière rennaise Brigitte Després se lance sur le marché du vin en canette avec une box de vins biologiques.

Si les ventes explosent aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, le vin en canette peine encore à se faire une place en France.

La canette n’altère pourtant en rien le goût du vin, selon Brigitte Després.

Elle n’avait que 15 ans lorsqu’elle est « tombée amoureuse du vin ». Des années plus tard, Brigitte Després se souvient d’ailleurs avec émotion de sa première gorgée. « C’était un Château Bélair de Saint-Emilion que m’avait fait découvrir mon grand-père de cœur qui collectionnait les grands crus, raconte-t-elle. Cela m’a un peu agressé au début et je n’ai pas trouvé ça très bon. Mais quand j’ai goûté un autre millésime avec des arômes totalement différents, cela m’a fasciné ».

Sa passion pour « ce produit vivant dans une bouteille » ne la quittera plus. La nature a également bien fait les choses en la dotant d’une incroyable mémoire olfactive. C’est donc en toute logique que Brigitte Després a suivi une formation de sommelière au lycée hôtelier de Dinard (Ille-et-Vilaine) avant d’exercer dans de prestigieux établissements comme l’Impérial Palace à Annecy ou l’hôtel Miramar sur le port du Crouesty (Morbihan). Après une pause de cinq ans pour découvrir le marché de l’immobilier commercial, elle est revenue à ses premiers amours en 2015. « Le milieu du vin me manquait tellement », assure-t-elle.

D’abord spécialisée dans les collerettes de bouteilles

Elle vend d’abord des vins biologiques et biodynamiques pour le compte d’un ami grossiste dans le Grand Ouest avant de constater que les clients sont un peu perdus dans les rayons devant la profusion de bouteilles. Pour « désacraliser la culture du vin et la rendre accessible au plus grand nombre », la Rennaise lance ainsi en 2019 sa société La robe du vin. Elle commercialise essentiellement des collerettes, ces petites étiquettes collées sur le goulot des bouteilles qui donnent des indications sur le cépage ou des suggestions d’accords mets-vins.

« Les ventes étaient en train de décoller quand la crise sanitaire est arrivée, soupire-t-elle. La chute a alors été vertigineuse et je me suis retrouvée au fond du trou ». Mais plutôt que de désespérer, la cheffe d’entreprise a décidé d’innover en se lançant, comme d’autres avant elle, sur le marché du vin en canette.

« La canette n’altère en rien le goût du vin »

Si les ventes explosent aux États-Unis, en Espagne ou en Grande-Bretagne, elles restent encore assez timides en France. « Il y a une question de culture bien sûr car la canette renvoie souvent l’image d’un vin de mauvaise qualité, souligne-t-elle. Mais on peut mettre de très bons vins à l’intérieur car la canette n’altère en rien son goût. Le vin est d’ailleurs protégé de tout contact avec l’aluminium grâce à un film plastique ».

Dans sa première box, commercialisée depuis deux semaines, la sommelière a opté pour trois vins biologiques ou certifiés haute valeur environnementale. Vendues 17 euros l’unité, les box de la Robe du vin mettront tous les deux mois à l’honneur des vins de régions différentes avec à chaque fois un rouge, un blanc et un rosé, le tout dans des canettes de 25 centilitres.

« Cela fait deux verres, un format parfait pour la découverte », souligne Brigitte Després, estimant aussi que ce contenant est dans l’ère du temps. « La consommation de vin a changé, les gens boivent désormais de manière plus raisonnée et privilégient la qualité », ajoute-t-elle. La qualité de ses vins sera d’ailleurs jugée cet été à l’occasion du championnat du monde des vins en canettes qui se tiendra du 20 au 22 juillet en Californie.