Vers une interdiction de l'abattage de volailles Halal ? C'est faux

FAKE OFF Contrairement à ce qu’ont annoncé les recteurs des trois Grandes Mosquées de Paris, Lyon et Evry, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation n’a pas prévu une interdiction de l’abattage de volailles Halal à partir de juillet prochain

Un élevage de poulets (image d'illustration). — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Les recteurs des trois Grandes Mosquées de Paris, Lyon et Evry se sont insurgés d’une nouvelle instruction du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation qui équivaudrait, selon eux, à une interdiction de l’abattage de volailles halal à partir de juillet prochain sur le territoire.

En réalité cette instruction ne fait que préciser les modalités du contrôle officiel. Elle n’abroge ni ne modifie aucune instruction.

La grogne des recteurs des trois grandes mosquées apparaît motivée par des raisons financières, car les abattoirs pourraient avoir à se mettre en conformité avec la réglementation européenne.

La France s’apprêterait-elle à interdire, à partir du mois de juillet 2021, l’abattage de volailles halal sur son territoire ? Dans un communiqué publié le 18 mars, les recteurs des Grandes Mosquées de Paris, Evry et Lyon ont fait part de leur inquiétude concernant une instruction du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation relative « à la protection animale en établissement d’abattage de volailles au moment de leur mise à mort ».

COMMUNIQUÉ - Les Grandes Mosquées de Paris, de Lyon et d'Évry s'inquiètent vivement d'une récente instruction ministérielle qui pourrait conduire à l'interdiction de l’abatage de volailles selon le rituel Halal : pic.twitter.com/3jb764Fbnl — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 18, 2021

Selon les responsables des trois Grandes Mosquées, cette instruction impose « des conditions d’abattage ne permettant pas de répondre aux principes dogmatiques et fondamentaux de l’abattage rituel halal ». Et équivaudrait, à compter de juillet 2021, à une interdiction de sa pratique. « Ces dispositions sont une grave entrave au libre exercice du culte », s’insurgent les trois recteurs, qui demandent à être reçus en urgence auprès du ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie.

FAKE OFF

Cette instruction datée du 23 novembre 2020 n’interdit clairement pas l’abattage de volailles dans le respect du rituel halal, qui rappelons-le, consiste à saigner l’animal avant sa mort. Les recteurs des trois Grandes Mosquées de Paris, Lyon et Evry induisent donc en erreur les consommateurs musulmans de France en annonçant une interdiction à partir du mois de juillet 2021.

Il est précisé dans le document que cette instruction a pour but de « détailler les différentes pratiques de mise à mort des volailles au sein des établissements d’abattage, et de préciser les modalités du contrôle officiel ». Elle « n’abroge » ni « ne modifie aucune instruction ».

Conformément à la réglementation européenne, « la perte de conscience et de sensibilité de toutes les volailles doit être obtenue à l’issue de leur étourdissement, puis maintenue tout au long de leur saignée jusqu’à leur mort », et ce quelle que soit la méthode opératoire choisie par l’abattoir. En France, l’étourdissement des volailles est réalisé par électronarcose : une méthode qui consiste à plonger l’animal dans un bain électrique pour provoquer sa perte de conscience.

Deux méthodes conformes à l’abattage dans le respect des pratiques halal

Afin de tuer la volaille dans le respect des principes dogmatiques de l’abattage halal (mais également cascher), deux choix sont possibles pour les abattoirs. La mise à mort sans étourdissement, qui requiert l’utilisation d’un « cône de contention » et nécessite un aménagement des chaînes d’abattages. C’est la méthode la plus coûteuse. Et la mise à mort par étourdissement sans respect des paramètres du règlement européen, qui consiste en une électronarcose plus faible et qui est censée garantir que la volaille reste vivante. C’est la méthode choisie par les trois Grandes Mosquées qui nécessite l’obtention d’une dérogation auprès du préfet.

La nécessité d’obtenir un taux de reprise de conscience inférieur à 20 % lors de la saignée, précision de l’instruction, est en réalité la seule chose qui risque de donner du fil à retordre aux abattoirs pratiquant la mise à mort par électronarcose dans le respect des pratiques halal. Auprès de Saphirnews, l’Association rituelle de la Grande Mosquée de Lyon (ARGML) a en effet reconnu qu’elle ne veillait pas à l’inconscience des volailles à la sortie du bac d’électronarcose afin de « garantir que les volailles soient vivantes et donc halal. » « Les paramètres d’étourdissement définis pour conduire à l’inconscience des animaux induisent quasi systématiquement leur mort », a précisé le responsable de l’ARGML, Azzedine Bahi, auprès de nos confrères.

Un enjeu financier

Le véritable enjeu apparaît donc financier, car l’instruction obligerait les abattoirs ne voulant pas garantir l’inconscience des volailles à passer à une méthode sans étourdissement, et donc à aménager leurs chaînes d’abattage. « Si on pouvait mettre un système de contention en place, on l’aurait fait mais c’est quasiment impossible » car cela nécessite « de gros travaux d’ingénierie » que les abattoirs industriels ne sont pas prêts à prendre en charge financièrement, explique Kamel Kabtane, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, à Saphirnews.

Contacté par 20 Minutes, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation s’est voulu rassurant, rappelant qu’il sera toujours possible, « afin de respecter la liberté du culte », d’obtenir « une autorisation de dérogation à l’obligation d’étourdissement » pour les abattoirs et « qu’aucune suspension d’autorisation à la dérogation n’a d’ailleurs été prononcée à la suite de la parution de cette instruction. »