Au zoo de Saint-Martin-la-Plaine, situé entre Lyon et Saint-Etienne. — Bony / Sipa

Après cinq mois de fermeture et de silence, le créateur de l’espace de Saint-Martin-la-Plaine, situé entre Lyon et Saint-Etienne, a écrit au gouvernement pour réclamer la réouverture des zoos.

Des espaces où, rappelle Pierre Thivillon à la lecture d’une récente étude, les risques de contaminations au Covid-19, sont minimes.

« On a besoin de travailler pour faire des réserves pour l’hiver prochain », confie à « 20 Minutes » ce passionné de 77 ans qui a jusqu’alors assumé seul les conséquences financières désastreuses de la fermeture du site.

En ce début de printemps, les animaliers et les jardiniers sillonnent les douze hectares du parc pour s’occuper des primates, félins, loups, hyènes, paon ou encore reptiles et gérer les nombreux espaces verts du site. Une scène habituelle, rejouée chaque jour depuis des décennies, même si depuis cinq mois le zoo de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) n’a pas vu l’ombre d’un visiteur. Et pour cause. L’établissement créé en 1972 par le passionné Pierre Thivillon est fermé au public depuis le 26 octobre en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Une décision acceptée jusqu’ici sans broncher, comme dans l’ensemble des zoos de France, mais désormais jugée « incompréhensible » et « inacceptable » par le créateur des lieux.

Ce dernier vient d’envoyer une lettre ouverte au gouvernement pour réclamer la réouverture des zoos. « Jusqu’à présent, nous n’avons pas bougé une oreille. Mais samedi, après avoir lu différents articles scientifiques, je me suis dit qu’il y en avait marre et qu’il fallait faire quelque chose », confie à 20 Minutes Pierre Thivillon, qui a ouvert cet espace entre Lyon et Saint-Etienne en 1972, avec son épouse. Parmi les lectures qui l’ont convaincu d’agir, l’homme de 77 ans qui a consacré sa vie aux animaux a suivi avec attention les résultats d’une étude dévoilée récemment par l’institut Pasteur sur les circonstances de contaminations au Covid-19.

Pierre Thivillon a créé le zoo de Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire dans les années 70. - Bony / Sipa

« On a besoin de travailler pour remplir nos caisses »

« Seulement 5 % des contaminations se font en extérieur. On a attendu un an pour avoir cette étude. Maintenant que nous en avons connaissance, pourquoi sommes-nous encore fermés ?, s’agace le Ligérien. Les gens seraient bien mieux dans nos parcs plutôt qu’entassés dans les villes, dans les grandes surfaces ou dans les transports. »

Depuis le début de la crise, le zoo, également fermé trois mois lors du premier confinement, a maintenu la quasi-totalité de ses employés en activité. Sur les 40 membres de l’équipe, quatre, chargés de l’accueil, ont été placés en chômage partiel. Tous les autres sont sur le pont pour s’occuper des animaux et entretenir le site. Une situation qui n’est évidemment pas sans incidence sur la situation financière du parc. « Heureusement, nous avions une bonne trésorerie l’an passé. Notre charge financière est de 5.000 euros par jour. Jusqu’à présent, j’ai assumé. Mais aujourd’hui, on a besoin de travailler pour remplir nos caisses et faire des réserves pour l’hiver prochain. Sinon que vont devenir nos parcs ? », s’inquiète Pierre Thivillon, réclamant le droit de pouvoir, enfin, accueillir ses visiteurs.

Des mesures sanitaires prises dès l’été dernier

« La situation actuelle met en danger l’avenir des espèces que nous protégeons et met un coup d’arrêt à notre rôle d’éducation à la protection de la biodiversité, aujourd’hui plus indispensable que jamais », écrit-il encore dans le courrier adressé au gouvernement. Une requête d’autant plus justifiée, selon lui, que les espaces extérieurs comme le sien, disposent des conditions nécessaires pour accueillir le public dans le strict respect des règles sanitaires.

Dès l’été dernier, le parcours de 2 km à travers le parc a été mis à sens unique pour permettre la déambulation sans que les visiteurs ne se croisent. « La jauge du nombre de visiteurs peut être revue à la baisse, et nous avions fermé les espaces confinés comme le vivarium », rappelle l’homme qui a fait de Saint-Martin-la-Plaine une référence mondiale de l’accueil des gorilles.

Au-delà du gouvernement, sa démarche vise aussi à mobiliser ses collègues des autres zoos, restés silencieux et disciplinés jusqu’alors. « Nous n’avons aucune visibilité, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si encore nous avions une date de réouverture, nous pourrions prévoir la trésorerie, nous organiser, mais là on ne sait rien. Les règles et consignes changent chaque jour. Pour toutes ces raisons, il est grand temps de se manifester », plaide Pierre Thivillon, dont le message a déjà eu un large écho auprès des visiteurs du site. Nombre d’entre eux ont réagi ces dernières heures à son courrier publié sur les réseaux sociaux, en soutenant l’initiative et en s’associant à la demande de réouverture.