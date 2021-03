PANDEMIE Les personnes prioritaires jusque-là étaient les plus de 75 ans et les patients avec comorbidités

Emmanuel Macron. — STEPHANE MAHE / POOL / AFP

Coup d’accélérateur pour la campagne de vaccination en France. Les personnes de 70 à 75 ans sans comorbidités vont pouvoir se faire vacciner contre le Covid-19 dès samedi, a annoncé ce mardi Emmanuel Macron, en déplacement dans un centre de vaccination à Valenciennes (Nord). La vaccination des enseignants commencera, elle, dès mi-avril, a poursuivi le chef de l’Etat, qui a appelé à vacciner tous les jours, « matin, midi et soir ».

« On va faire deux choses » pour « accélérer à partir de ce samedi », a-t-il dit dans le gymnase de l’école Jean Mineur transformé en centre de vaccination. La première est la mise en place d’un numéro de téléphone dédié pour « aller chercher les plus de 75 ans qui ne se sont pas fait encore vacciner et tous ceux qui n’ont pas réussi à avoir de rendez-vous ».

Des doses en plus dans les Hauts-de-France

De plus, « on va ouvrir la vaccination aux 70-75 ans », a-t-il ajouté, alors qu’actuellement elle est proposée à tous les plus de 75 ans ou à partir de 65 ans pour les personnes souffrant de comorbidités. « Je veux qu’on organise les choses de manière très méthodique, descendre par tranches d’âge », a-t-il précisé. « C’est une course de vitesse », a ajouté le président, en précisant que l’Etat allait « envoyer des doses en plus » dans les Hauts-de-France « car la région est très touchée ».

Emmanuel Macron a appelé mardi à vacciner « au maximum », « tous les jours », « matin, midi et soir » car la vaccination est « le cœur de la bataille » contre le Covid-19. « On se bat pour avoir des doses (…) On va changer de dimension à partir d’avril » et « il n’y a pas de week-end et de jours fériés pour la vaccination », a ajouté le chef de l’Etat.

En échangeant avec des personnes venues se faire vacciner, Emmanuel Macron a réaffirmé « l’objectif d’avoir vacciné mi-avril 10 millions de personnes », ce qui « va permettre de protéger les plus fragiles, les plus âgées ou les personnes qui ont un diabète ou qui sont obèses », et ainsi « de réduire la pression sur le système hospitalier ».

Sanctions

Il a également évoqué l’importance du télétravail : « Je le demande instamment à tous les employeurs, à toutes les entreprises, à toutes les personnes qui peuvent faire du télétravail, il faut au maximum s’y mettre parce que notre objectif, c’est de réduire les contacts », a-t-il insisté.

A son arrivée au centre, il a échangé avec les élus locaux, dont le président (ex-LR) des Hauts-de-France Xavier Bertrand, qui avait déclaré lundi que « les six millions d’habitants des Hauts-de-France » attendaient « un maximum de vaccins et au plus vite ».

Au cours d’un échange avec une femme venue se faire vacciner qui insistait sur la nécessité pour tous d'« être raisonnable », le chef de l’Etat a souligné : « l’écrasante majorité de nos concitoyens est raisonnable ». « Les gens sont inquiets, ont peur et on leur demande beaucoup de contraintes (…) Il y a toujours des gens qui sont irresponsables, il faut essayer de les sanctionner », a-t-il ajouté, deux jours après la tenue d'un carnaval interdit à Marseille.