L'évacuation de la ZAD du Carnet a démarré ce mardi matin — préfecture de Loire-Atlantique

Installée depuis six mois entre Nantes et Saint-Nazaire, la ZAD du Carnet est en cours d'évacuation.

Plusieurs dizaines de militants occupent cette zone naturelle, sur laquelle le Grand Port veut installer une base logistique.

La menace se faisait de plus en plus forte. Depuis ce mardi, 6h45, l’évacuation de la ZAD du Carnet, en Loire-Atlantique, est en cours. Sur place, de nombreuses forces de gendarmerie, nationale et départementale, sont venus procéder à l’expulsion de plusieurs dizaines de militants, installés sur le site naturel depuis six mois environ.

Ces derniers, qui ont déjà prévenu qu’ils ne se laisseront pas faire. Plusieurs de leurs lieux de vie et barricades sont en feu, alors que les fourgons blindés encadrent la zone d’environ 400 ha, qui borde la Loire. La route départementale entre Frossay et Paimboeuf est interdite à la circulation, indique la préfecture. Le collectif Stop Carnet estime que « près de 800 gendarmes mobiles » ont investi les lieux, et parle d’un « dispositif sidérant ».

Troubles à l’ordre public

Ces militants protestent contre un projet de création d’une base logistique et d’installation d’entreprises du domaine des « éco-technologies » mené par le Grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Ce dernier a fait savoir en novembre qu’il repoussait d’au moins un an un projet qui était, de toute façon, peu avancé.

Alors que la justice avait donné son feu vert à l’expulsion, de nombreuses voix s’élevaient pour demander au préfet l'expulsion du site. Les élus du territoire, notamment, dénonçaient des troubles à l’ordre public et des problèmes de salubrité. Notre-Dame-des-Landes étant toujours dans les têtes, ils craignaient aussi que le campement grossisse au point de devenir incontrôlable.

La présidente de la région des Pays-de-la-Loire, Christelle Morançais, a fait connaître son « soutien total aux forces de l’ordre ». Une manifestation en soutien à la ZAD du Carnet doit avoir lieu ce mardi à midi, devant la préfecture de Loire-Atlantique.