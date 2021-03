Des policiers sous le choc après la fusillade dans un supermarché du Colorado, à Boulder le 22 mars 2021. — USA TODAY NETWORK/Sipa USA/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Encore une fois, les Etats-Unis pleurent après une fusillade. Dix personnes, dont un policier, ont trouvé la mort après des tirs lundi après-midi dans un supermarché de la ville de Boulder, dans le Colorado, a confirmé la cheffe de la police de la ville, Maris Herold. Blessé, le tireur a été amené à l’hôpital par les forces de l’ordre. On ne connaît pour le moment pas ses motivations.

Au terme de plus de douze heures de négociations avec les 16 Länder, Angela Merkel a tranché dans la nuit de lundi à mardi : les Allemands vont vivre une fête de Pâques sous cloche. La plupart des commerces seront fermés et les offices religieux annulés ou organisés en ligne pour contrer la « nouvelle pandémie » de Covid-19 provoquée par le variant britannique. Pendant cinq jours, du 1er au 5 avril, le pays va vivre un « temps calme » accompagné de restrictions renforcées. Pour la chancelière, il était nécessaire d’agir car « la situation est grave. Le nombre de cas augmente de manière exponentielle et les lits de soins intensifs se remplissent à nouveau ».

Lundi soir, Pierre Ménès a tenté d’éteindre la polémique particulièrement reprise sous le hashtag « #PierreMenesOut » sur les réseaux sociaux. Il est pour cela apparu dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8 pour s’expliquer sur ses actes inappropriés envers certaines de ses collègues. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ! Pierre Ménès a déclaré plusieurs fois éprouver « de profonds regrets » pour ses agissements. Mais certains de ses propos sont également venus contredire sa prise de conscience : « La société a changé. Ce que je pouvais me permettre il y a dix ans, je ne peux plus me le permettre aujourd’hui, et je le regrette », a ainsi affirmé le chroniqueur vedette.