La Marine nationale a saisi six tonnes de cocaïne à bord d'un cargo le 21 mars 2021 au large du golfe de Guinée. — C. Charles/Marine nationale

C’est une saisie record qu’a effectuée la Marine nationale dimanche au large du golfe de Guinée. Une descente opérée à bord du cargo Najlan, qui battait pavillon de la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès, a permis la saisie de six tonnes de cocaïne. Située dans les Caraïbes, l’île est considérée comme un paradis fiscal et sert régulièrement de pavillon de complaisance. L’autorisation de la fédération a été requise par les autorités françaises pour intervenir.

D’après la préfecture maritime de l’Atlantique, qui pilotait l’opération, cette saisie « exceptionnelle » a été rendue possible grâce à des renseignements transmis par l’Office français antistupéfiants (OFAST) et la police néerlandaise. Elle a été menée sous la direction du préfet maritime de l’Atlantique et du procureur de la République de Brest.

Pour intervenir à bord, la Marine a appareillé une équipe du porte-hélicoptères amphibie Dixmude. « Très rapidement, ce sont plus de 6.000 kilogrammes de cocaïne qui ont été découverts à bord », assure la préfecture maritime. Le Najlan, cargo mesurant près de 105 mètres de long, avait quitté les côtes sud-américaines plusieurs jours auparavant et faisait l’objet d’un suivi particulier, selon la même source. Les investigations judiciaires vont se poursuivre.