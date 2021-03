Les distributeurs actionnés par pédale peuvent projeter du gel dans les yeux des enfants — SYSPEO/SIPA

Les distributeurs commandés par des pédales peuvent dans certains cas projeter du gel dans les yeux des jeunes enfants, qui sont à la même hauteur que la machine.

Le CHU de Bordeaux met en garde et demande d’être prudent avec les enfants quand ils utilisent ces distributeurs.

Plusieurs cas de brûlures de l’œil ont été recensés depuis le début de l’épidémie de Covid-19.

Attention lorsque des enfants se servent des distributeurs de gel hydroalcoolique, commandés par des pédales. Le 7 mars dernier, une fillette de 5 ans a reçu une giclée de gel dans l’œil en actionnant un distributeur de ce type, dans un centre commercial de Lormont, dans la banlieue de Bordeaux. L’enfant a dû être hospitalisée trois jours au CHU de Bordeaux.

Le père de l’enfant, un habitant de Bègles, raconte dans Sud Ouest la douleur de la fillette, et la panique qui a suivi. L’examen au CHU de Bordeaux a révélé « un ulcère de 90 % de la cornée avec atteinte de la conjonctive en inférieur ». Le père a décidé de déposer plainte pour « blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail (ITT) inférieure à trois mois », contre le centre commercial des Quatre-Pavillons.

« Les enfants se retrouvent effectivement juste à la hauteur de la protection de ce gel »

Contacté par 20 Minutes, le chef du service d’ophtalmologie du CHU de Bordeaux, Jean-François Korobelnik, estime de son côté que « ces distributeurs commandés par le pied restent très pratiques, car ils évitent de se contaminer par la main comme avec un flacon », mais met en garde sur leur utilisation, car « les enfants d’un certain âge se retrouvent effectivement juste à la hauteur de la protection de ce gel. »

[#ophtalmologie] ⚠️Prudence avec les distributeurs de gel #hydroalcoolique et les yeux des #enfants👦👧👀

Suivez les conseils du Pr @JFKorobelnik, Chef du service d'ophtalmologie du @CHUBordeaux https://t.co/N2MjsEiXYY — CHU de Bordeaux (@CHUBordeaux) March 22, 2021

La société française d’ophtalmologie a déjà alerté contre ces projections dans les yeux des enfants. Et une étude menée par l’hôpital-fondation Rothschild à Paris et les centres antipoison, a fait état de 63 cas de projections accidentelles de solution hydroalcoolique dans les yeux d’enfants, entre le 11 mai et le 24 août dernier. Les conséquences allaient, pour ces enfants âgés en moyenne de 4 ans, de la rougeur de l’œil ou de l’inflammation de la paupière à une atteinte de la cornée nécessitant une hospitalisation pour 16 d’entre eux.

Une blessure extrêmement douloureuse

« La plupart de ces cas ne sont pas très graves, rassure Jean-François Korobelnik, en revanche c’est extrêmement douloureux, en particulier quand le gel touche la surface de la cornée, qui est un endroit très fragile, exposé en première ligne et qui est brûlé par l’alcool contenu dans ce gel. » La blessure, une kératite, guérit généralement en deux à trois jours, même s’il arrive plus rarement qu’elle laisse des séquelles.

« Sur les dizaines de milliers de personnes qui utilisent ces distributeurs, il y a eu très peu de cas, mais il faut être attentif, martèle le chef du service d’ophtalmologie. Les parents doivent vérifier qu’il y a bien un petit bec au bout du distributeur qui va vers le bas pour que ça ne gicle pas à l’horizontal quand on appuie sur la pédale. Et il ne faut pas que les enfants s’en servent comme un jouet et sautent à pieds joints dessus. »

Dans l’accident survenu à Lormont, le père raconte la difficulté qu’il a eue à trouver des toilettes pour rincer l’œil de l’enfant. Car c’est effectivement le bon réflexe à avoir. « Il faut laver immédiatement et bien rincer l’œil, explique Jean-François Korobelnik, et si une douleur apparaît, il faut aller consulter en urgence son ophtalmologiste près de chez soi. Il fera un diagnostic et appliquera le traitement adapté. »