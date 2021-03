Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, à Bruxelles le 17 mars 2021. — John Thys/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Si l’on en croit les déclarations de Thierry Breton, le bout du tunnel de la crise sanitaire se rapproche. Selon le « Monsieur vaccin » de la Commission européenne, l’Europe pourrait atteindre le 14 juillet l’immunité collective dans la lutte du continent contre la pandémie du coronavirus. Si sur TF1 dimanche le commissaire européen a pu fixer cette « date symbolique », c’est parce que « les vaccins arrivent, ils seront là ». Il a notamment détaillé qu’entre « le mois de mars et le mois de juin, on va livrer entre 300 et 350 millions de doses de vaccin ».

La polémique enfle autour du carnaval de la Plaine à Marseille . Tenu dimanche malgré l’épidémie de coronavirus, ce carnaval politique et militant a réuni pas moins de 6.500 personnes, soit deux fois plus que lors de sa précédente édition, en 2019. La préfecture de police a condamné fermement l’organisation de cet événement, non déclaré, qui s’est soldé par des dégradations. Au final, sept personnes ont été interpellées. L’affaire pourrait surtout ne pas en rester là. La présidente LR de la métropole Martine Vassal a déjà annoncé son intention de porter plainte.

Le PSG a vécu une très bonne soirée dimanche soir pour son déplacement à Lyon. Vainqueur (2-4) lors du choc de la 30e journée de Ligue 1 au Parc OL, Paris a notamment pu compter sur un Kylian Mbappé en pleine forme. Si grâce à sa performance le joueur a pu faire retrouver à son club son fauteuil de leader, ce n’est sûrement pas la seule bonne chose qu’il retiendra de ce match. Le nouveau doublé du meilleur buteur du championnat lui permet en effet d’atteindre le cap des 100 buts en Ligue 1 dans sa jeune carrière dans ce championnat. À 22 ans, Mbappé détrône Leo Messi et Wayne Rooney au niveau de la précocité dans un championnat du Top 5 européen.