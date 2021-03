Paris, 20 mars, les quais de Seine durant le 3e confinement. HOUPLINE RENARD/SIPA — HOUPLINE RENARD/SIPA

On espère que vous avez pu (à peu près) profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Cafouillage sur les attestations

Encore un grand moment de la bureaucratie française. Samedi matin, la sortie des nouvelles attestations de déplacement pour les seize départements confinés a plongé tout le monde dans l’embarras. Un, dix ou trente kilomètres selon les situations recensées sur deux pages : difficile de s’y retrouver. Mise en ligne samedi matin, elle a rapidement été retirée à la demande de l’Elysée. Finalement, il suffira d’une attestation de domicile pour justifier en journée de son déplacement. On vous résume ce cafouillage ici et ici. Et on est allé interroger les Parisiens ce dimanche, histoire de savoir s’ils avaient compris comment tout cela fonctionne.

L’info en plus : Autre liste à s’être allongée dans le week-end, celle des magasins ouverts. Coiffeurs ou fleuristes notamment ne baisseront finalement pas le rideau, mais pas que. Une stratégie moins contraignante défendue par le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.

2. Vers un élargissement du nouveau confinement ?

La Croix Rousse à Lyon durant le couvre-feu, le 28 février 2021

Les chiffres de contamination se dégradent dans plusieurs autres régions, Auvergne-Rhône Alpes et PACA notamment, au point qu'Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique, demande déjà l'élargissement du confinement. On a regardé les chiffres de plus près de notre côté.

L’info en plus : En Allemagne, Angela Merkel veut prolonger les restrictions en Allemagne en avril. L’Allemagne a enregistré samedi 16.000 nouveaux cas de contamination et 207 morts de plus.

3. Le mari de Magali Blandin mis en examen pour meurtre, ses parents pour complicité

Le procureur de la République Philippe Astruc ici lors d'une conférence de presse au sujet du meurtre de Magali Blandin près de Rennes.

Jérôme Gaillard a été mis en examen pour meurtre par conjoint et tentative de meurtre pour avoir tué sa femme Magali Blandin, le 11 février 2021 à Monfort-sur-Meu, près de Rennes. Il a conduit les gendarmes sur les lieux où il avait enterré le corps de son ex-compagne. Ses parents, âgés de 72 et 75 ans, ont été mis en examen pour « complicité de meurtre par conjoint » et « tentative de meurtre par conjoint » pour leur implication présumée. Le voisin du principal mis en cause est aussi poursuivi. On vous résume cette affaire hors normes dans cet article.

L’info en plus : Un couple a été placé en garde à vue dans l’enquête pour « assassinat » d’une jeune Bordelaise, Alicia Faye, 25 ans. Elle a été retrouvée morte par des riverains il y a une semaine à Cayenne.

4. Benjamin Netanyahou bien parti pour se succéder à lui-même

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est fait vacciner, le 19 décembre 2020.

Israël est appelé aux urnes mardi. Le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, apparaît presque sans concurrence pour ces élections législatives, les quatrièmes en deux ans, fort d’une campagne de vaccination hyperefficace mais aussi de succès retentissants à l’international. Pour 20 Minutes, Frédéric Encel, maître de conférences à Sciences Po, décrypte les enjeux de ce scrutin. A lire ici.

L’info en plus : Deux hommes ont été condamnés à mort au Pakistan pour le viol d’une Franco-Pakistanaise. Ce viol avait engendré des manifestations dans plusieurs villes du Pakistan et poussé le gouvernement à durcir la législation.

5. Le XV de France est indestructible

Ou presque (remember l’Angleterre la semaine dernière). Mais cette fois, les Bleus ont su retenir la leçon. Menés de 10 points à 6 minutes du coup de sifflet final et réduit à 14 depuis l’heure de jeu, les partenaires d’Antoine Dupont ont réussi un « come-back de l’espace » pour l’emporter 32-30 grâce à deux essais dans les dernières minutes, signés Ollivon et Dulin, et transformés tous les deux par Ntamack. On vous propose de revivre tout ça dans notre live. S’ils gagnent la semaine prochaine contre l’Écosse de plus de 22 points, avec le bonus, les Français remporteront le tournoi.

L’info en plus : Vainqueur de la coupe du monde, tout simplement. Pinturault n'a pas craqué sous la pression, remportant le dernier slalom géant de la saison et par là même le classement de la spécialité, et le classement général. Cela faisait 24 ans qu’un Français ne s’était pas imposé.