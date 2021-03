Alicia Faye, une Bordelaise de 25 ans, a été retrouvée tuée dans une rue à Cayenne (Guyane) — Facebook

La jeune Bordelaise a été retrouvée, tuée par balle, peu de temps après son arrivée à Cayenne.

La garde à vue d'un couple a été prolongée par le parquet.

Alicia Faye se serait déjà rendue en Guyane en février dernier, mais ses parents ne savaient pas qu'elle s'y trouvait ces derniers jours.

Elle était décédée « d’une blessure par arme à feu localisée sur la région frontale du crâne » avait indiqué le parquet, il y a quelques jours. Un couple se trouve en garde à vue depuis mercredi à Cayenne, dans le cadre de l’enquête pour « assassinat » ouverte suite au décès en Guyane d’une jeune femme originaire de la région de Bordeaux, a indiqué samedi le parquet.

Alicia Faye, 25 ans, a été retrouvée sans vie par des riverains il y a une semaine, dans uen rue du quartier « Raban/Baduel » de Cayenne, le jour même de son arrivée en Guyane après avoir pris la veille l’avion à Orly, indique-t-on de source judiciaire.

Soupçons quant à « un trafic de stupéfiants » en toile de fond

Selon le parquet, un couple a été mis en garde à vue dans cette affaire. De source proche du dossier, la prolongation exceptionnelle de la garde à vue des suspects est motivée par des soupçons des enquêteurs quant à « un trafic de stupéfiants » en toile de fond.

Interrogé notamment sur les raisons de la prolongation de cette double garde à vue, le parquet de Cayenne a indiqué qu’il ne ferait « pas d’autre commentaire » sur cette affaire mais prévoit de communiquer « dimanche en fin d’après-midi ».

Ses parents ne savaient pas qu'elle était en Guyane

Selon le journal France Guyane, plusieurs proches de la jeune femme, notamment ses parents, ont assuré qu'elle avait déjà effectué un aller-retour entre la métropole et la Guyane en février dernier. Son père a toutefois indiqué qu'il ne savait pas qu'elle se trouvait en Guyane ces derniers jours.

« On a commencé à s’inquiéter quand on n’a plus eu de nouvelles de son portable » a-t-il expliqué à Guyane La 1ère radio. Les parents d'Alicia Faye, qui habitent Saint-Louis-de-Montferrand près de Bordeaux, se disent « effondrés » après le drame, et attendent désormais de nouvelles avancées de l'enquête.

Selon Sud Ouest, la jeune femme était employée comme hôtesse d’accueil jusqu’à la fin de l’année 2020, dans une grande enseigne du Triangle d’or à Bordeaux. Elle ne travaillait plus depuis.