Me Jean-Guillaume Le Mintier défend Jérôme Gaillard, meurtrier présumé de sa femme Magali Blandin, portée disparue pendant plus d'un mois à Montfort-sur-Meu. — AFP

Jérôme Gaillard a reconnu en garde à vue avoir tué sa femme Magali Blandin avant de se débarrasser du corps en l’enterrant à Boisgervilly, près de Rennes.

D’après son avocat, le mis en cause ne supportait pas la séparation et le départ de sa femme, avec qui il était en instance de divorce.

Une audience devait avoir lieu le 8 mars devant le juge aux affaires familiales concernant la garde des enfants.

Il a vécu avec son horrible secret pendant cinq semaines. Il a même dû faire face aux nombreuses questions de ses quatre enfants, quand il les a gardés les premiers temps, avant qu’ils ne soient placés, sans jamais leur avouer l’ignoble vérité. Jérôme Gaillard a tué sa femme Magali Blandin le 11 février sur le palier de son appartement à Montfort-sur-Meu, près de Rennes. Il l’a frappée à deux reprises avec une batte de base-ball, avant de cacher le corps dans le logement, puis de revenir à la nuit tombée pour s’en débarrasser. Le corps sans vie de cette mère de famille de 42 ans a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi à Boisgervilly (Ille-et-Vilaine), à deux kilomètres du domicile de celui qui a partagé sa vie pendant plus de vingt ans.

Tous ces détails, c’est Jérôme Gaillard lui-même qui les a livrés aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Mais pourquoi cet homme sans histoire a-t-il basculé dans l’horreur ? Pourquoi ce père de famille a-t-il payé des hommes pour tuer son ex-compagne, avant de se résoudre à le faire seul ? Ces questions devront être débattues devant la cour d’assises dans plusieurs années. Mais des réponses peuvent déjà être apportées. « Il ne supportait pas qu’elle le quitte », avance Me Jean-Guillaume Le Mintier. Magali Blandin avait porté plainte en septembre pour violences conjugales mais l’affaire avait été classée sans suite.

« Il n’a pas supporté le départ de Magali »

Samedi soir, l’avocat de Jérôme Gaillard n’a pas laissé planer le doute quant au mobile du meurtre. Agé de 45 ans et sans emploi, cet homme a été mis en examen et écroué pour avoir tué Magali Blandin, une femme à qui il était marié depuis plus de vingt ans et dont il était séparé depuis septembre. « Nous sommes face à un homicide conjugal. Il y a une notion d’emprise, de possession de l’autre. C’est comme dire : tu ne peux pas partir », a expliqué le procureur de la République Philippe Astruc. L’avocat du principal suspect a été dans le même sens. « Il n’a pas supporté le départ de Magali. Il s’est retrouvé dans une impasse psychologique. Il a toujours été convaincu qu’elle reviendrait. Jusqu’à un événement de novembre où il la croise devant le domicile conjugal. Elle ne le regarde plus, il n’existe plus. Lui voit la famille comme un édifice. Ce jour-là, il a eu une forme de prise de conscience qu’il ne pourra pas reconstruire cet édifice. Son pilier principal c’était sa femme », explique Me Jean-Guillaume Le Mintier.

Ce fameux mois de novembre constitue le point de bascule de cette triste histoire. C’est à cette période que Jérôme Gaillard a fait appel à plusieurs Géorgiens que son voisin lui avait présentés et qui devaient tuer sa femme pour lui, en échange de 20.000 euros. C’est paradoxalement cette extorsion qui a permis aux enquêteurs d’avancer dans ce dossier d’assassinat. Disposant d’un enregistrement où le mis en cause évoquait son projet de meurtre, les Géorgiens ont tenté de lui soutirer 15.000 euros supplémentaires.

Séparé depuis septembre, le couple avait entamé une procédure de divorce. D’importants désaccords persistaient dans le couple, notamment sur la gestion financière. L’éducatrice spécialisée se rendait chaque jour à Rennes pour travailler, quand Jérôme Gaillard était sans emploi. Mais d’après l’avocat du mis en cause, c’est bien la séparation qui aurait poussé son client à tuer la mère de ses enfants.

« Ce qui l’a conduit a commettre l’acte qu’il a commis, c’est qu’il avait peur de cette audience prévue le 8 mars devant le juge aux affaires familiales. Il avait peur de perdre la garde de ses enfants. Il en était presque convaincu et il s’est dit : il ne faut pas que la fratrie soit divisée. Sans Magali, il n’est rien, c’est ce qu’il déclare. Il n’a pas supporté qu’elle le quitte. Il n’a pas supporté qu’elle quitte ses enfants. C’est comme ça que lui percevait les choses, comme une forme d’abandon. Il a cru pouvoir reconstruire en faisant cela. C’est complètement fou ».

Jérôme Gaillard a été mis en examen et écroué samedi soir. « Il n’y a qu’un seul coupable dans ce dossier », a fait savoir Me Le Mintier. Il n’est pourtant pas le seul à être mêlé à ce dossier. Son voisin, un Géorgien, a été présenté à un juge d’instruction dans la nuit en vue de sa mise en examen. Tout comme ses parents, âgés de 72 et 75 ans, qui seraient impliqués dans ce meurtre prémédité, et pour qui le parquet a requis un placement en détention provisoire. Deux hommes et une femme d’origine géorgienne avaient été mis en examen dès vendredi, dont l’un pour meurtre en bande organisée.