Illuminati : pourquoi cette théorie du complot a-t-elle toujours autant de succès ? — 20 Minutes - OMF

Vous avez aimé les Reptiliens ? Vous allez adorer le complot des Illuminati. Cette rumeur conspirationniste ancienne est toujours aussi tenace. Elle revient et ressasse à intervalles réguliers, démultipliée par la force des réseaux sociaux. Elle prétend qu’une élite secrète œuvrerait à détruire le monde, en provoquant aussi bien catastrophes, révolutions…

Cette semaine, dans OMF Oh My Fake Clémence s’intéresse à cette vieille théorie du complot toujours d’actualité, qui s’appuie sur des éléments historiques du XVIIIe siècle, détournés et déformés, pour vous expliquer les raisons de son succès à travers les siècles.

