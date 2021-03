La police (illustration). — SYSPEO/SIPA

Le ministre de l’Intérieur a demandé à des écoles de mode et à des lycées professionnels dotés d’une filière « Métiers de la mode » de réfléchir aux « évolutions de la tenue des policiers ».

Gérald Darmanin souhaite que les agents puissent porter ce nouvel uniforme, qui remplacera celui créé par la maison Balenciaga en 2004, lors du défilé du 14 juillet.

Des étudiants ont critiqué cette initiative sur les réseaux sociaux.

Les policiers vont être dotés d’un nouvel uniforme. Comme l’a révélé Mediapart, Gérald Darmanin a écrit, le 12 mars dernier, à 24 écoles de mode et aux lycées professionnels dotés d’une filière « Métiers de la mode » pour leur demander de réfléchir « évolutions de la tenue des policiers ». Une initiative qui passe assez mal auprès des étudiants des établissements concernés. Ils l’ont fait savoir, notamment sur les réseaux sociaux, après que le courrier adressé par le ministre au directeur de l’Ecole supérieure des arts appliqués Duperré a été rendu public par Documentations, média participatif dédié à l’art.

Les uniformes actuels ont été créés en 2004 par la maison Balenciaga, rappelle le premier flic de France. Il s’agit d’un « ensemble à dominante bleu marine composé d’une casquette, d’un blouson à doublure amovible, d’un pantalon bas droit et d’un polo bleu glacier ». Mais le ministre de l'Intérieur, soucieux de « répondre aux attentes des policiers », souhaite « revisiter » la tenue et lui donner « une apparence plus moderne, plus en phase avec les nécessités du terrain et les réalités de la société ».

Fin avril

Gérald Darmanin propose aux étudiants de ces établissements de « travailler à cette évolution ». Pour cela, il leur a communiqué « les grandes lignes directrices d’un cahier des charges ». Fini la « casquette souple » qui est « massivement rejetée » par les effectifs qui souhaiteraient plutôt un « un bonnet de police "modernisé" ». « Cette nouvelle coiffe devra s’adapter à toutes les morphologies de têtes, de coiffures et chevelures pour les hommes ainsi que les femmes ». Précision importante : « Des insignes de grade devront pouvoir se fixer dessus par un système de type pin’s. »

Le polo, lui, « n’est pas remis en question ». Mais son bleu « trop clair » n’est plus au goût des effectifs. « La tenue des marquages sérigraphie est peu satisfaisante », ajoute-t-il, précisant que « le terrain souhaiterait des broderies ». Pour stimuler leur imagination, Gérald Darmanin a également ajouté à son courrier « un exemple de ce qui peut être présenté ».

Pas de temps à perdre ! Le ministre attend les propositions des étudiants avant la fin du mois d’avril. Selon Le Canard Enchaîné, qui avait eu vent de ce projet, il souhaiterait que les agents puissent défiler dans leur nouvel uniforme le 14 juillet prochain.

« De la main-d’œuvre étudiante gratuite »

« Proposer ce projet à notre école, c’est clairement une immense blague », réagit sur Instagram l’un des étudiants de cet établissement situé « à deux pas de la place de la République », où « des centaines et des centaines » de CRS s’en sont pris aux « manifestants » ou aux « réfugiés ». Ce jeune se dit également choqué par la méthode employée par le ministère, qui consiste à « user gratuitement des jeunes talents, sans rémunération ». « Ça s’inscrit dans un contexte où des entreprises viennent dans les écoles d’art en nous faisant croire qu’on participe à des "workshop", alors qu’ils viennent juste exploiter de la main-d’œuvre étudiante gratuite », ajoute une autre élève.

Contactés par 20 Minutes, ni le ministère, ni l’école Duperré n’ont souhaité réagir. Mais le directeur de l’établissement, Alain Soreil, a fait savoir à Mediapart que l’école Duperré reçoit « plein de sollicitations, ce sont les étudiants qui choisissent s’ils veulent répondre ou pas ».