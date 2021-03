La 5G va pouvoir bientôt être déployée à Rennes. — ALLILI MOURAD/SIPA

La mission d’étude sur la 5G vient de terminer ses travaux à Rennes.

Elle dévoilera ses propositions pour encadrer le déploiement de la technologie le 29 mars lors du conseil municipal.

Avec la fin de la mission d’étude, les opérateurs peuvent désormais déployer la 5G dans la capitale bretonne.

La 5G est déjà disponible dans plusieurs villes françaises depuis la fin novembre. Pas encore à Rennes mais cela ne saurait tarder. Les opérateurs s’étaient en effet engagés à attendre que la mission d’étude mise en place par la ville cet automne rende ses conclusions avant de commercialiser leurs premiers forfaits. C’est désormais chose faite avec un rapport qui sera présenté au conseil municipal le 29 mars.

Dans ce document de 108 pages, les 20 élus et les 20 citoyens qui composaient la mission ne s’opposent pas au déploiement de la technologie. Ils ne peuvent d’ailleurs pas le faire tout comme la maire, le déploiement relevant de la compétence de l’État. Pendant quatre mois, ils ont plutôt cherché à étudier les impacts sanitaires et environnementaux de la 5G, une technologie qui promet un débit internet décuplé mais qui fait débat dans la société.

Plus de transparence de la part des opérateurs

Il ressort de ces travaux 54 propositions qui seront débattues au conseil municipal avant d’être inscrites dans une charte sur la téléphonie mobile qui sera soumise aux opérateurs. « On sait que les marges de manœuvre de la ville sont limitées dans ce domaine mais néanmoins elles existent et il y a des choses réalisables sur le territoire », souligne Pierre Jannin, l’élu chargé du numérique qui a piloté le groupe de travail.

Parmi les propositions émises, la mission d’étude réclame notamment aux opérateurs plus de transparence sur la 5G et le numérique en rendant notamment accessible leurs informations sur l’exposition aux ondes. Elle les invite aussi à « mutualiser leurs installations », « prioriser le déploiement de la 5G au regard du besoin réel, dans les périmètres où le réseau 4G est déjà saturé » et à « créer et préserver des zones blanches sur le territoire ».

Développer le wifi gratuit dans l’espace public

Certains participants à la mission d’étude craignent aussi que la 5G n’aggrave encore la fracture numérique car tout le monde n’aura pas les moyens de souscrire à un forfait. Ils proposent pour cela de « favoriser l’accès au wifi gratuit dans des espaces publics très ciblés ».

La mission appelle enfin les opérateurs à mener des actions afin d’éduquer et de sensibiliser leurs clients à la sobriété numérique, certains évoquant même l’idée de brider les forfaits. Pas sûr en revanche que cette proposition emballe Orange, Free et consorts.