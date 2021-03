Le lieu de mémoire pour Maëlys de Araujo devant la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, en Isère, le 15 février 2018. — Elsa Frisullo / 20 Minutes

Le parquet de Grenoble a rendu jeudi son réquisitoire définitif dans le dossier Maëlys.

Il demande que Nordahl Lelandais, suspecté d’avoir tué la fillette en août 2017, soit jugé aux assises pour le meurtre et l’enlèvement de l’enfant. Et non pour assassinat.

Les deux juges d’instruction devront désormais rédiger une ordonnance dans laquelle ils décideront des suites à donner.

Le parquet de Grenoble a rendu jeudi son réquisitoire définitif dans le dossier Maëlys. Il a demandé que le principal suspect Nordahl Lelandais soit renvoyé et jugé devant la cour d’assises de l’Isère pour le meurtre de la fillette, précédé « d’enlèvement et de séquestration » , indique-t-il ce vendredi matin. Et non pour assassinat. Ce qui veut dire que la préméditation n’a pas donc pas été retenue par le parquet. Ni le viol de l'enfant.

Le parquet souhaite également que Lelandais soit aussi jugé pour agressions sexuelles sur ses deux petites cousines mineures et de détention d’images et enregistrement d’images pédopornographiques, précise Boris Duffau, adjoint au procureur de Grenoble.

Les parties au dossier disposent désormais de dix jours pour faire leurs observations. Passé ce délai, les deux juges d’instruction « rédigeront une ordonnance dans laquelle ils décideront des suites qu’ils estiment devoir donner », ajoute le procureur adjoint.

Jugé en mai pour le meurtre d’Arthur Noyer

Par ailleurs, l’avocat de Nordahl Lelandais « a déposé une requête en nullité de la dernière expertise psychiatrique qui avait été accordée par la chambre de l’instruction ». L’audience sur ce point est fixée au 7 avril.

La petite Maëlys De Araujo, âgée de 8 ans, avait disparu lors d’un mariage célébré dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin (Isère). C’était dans la nuit du 26 au 27 août 2017. Nordahl Lelandais, présenté comme une connaissance du marié, avait rapidement été suspecté de l’enlèvement de l’enfant. L’ancien militaire avait fini par avouer les faits six mois plus tard, avant de conduire les enquêteurs sur les lieux où il avait déposé le corps. Il avait ensuite expliqué avoir tué « involontairement » la filette.

Il est également accusé du meurtre du caporal Arthur Noyer, pour lequel un procès est prévu du 3 au 14 mai devant la cour d’assises de la Savoie.