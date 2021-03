L'entrée d'une caserne de gendarmerie. (Illustration) — E. Frisullo / 20 Minutes

L’école de gendarmerie de Châteaulin (Finistère) est frappée de plein fouet par l’épidémie de coronavirus. Depuis fin février, 84 élèves ont été testés positifs sur les 652 que compte l’établissement, a-t-on appris auprès de l’école. Les élèves testés positifs ont été « placés à l’isolement », tandis que les élèves négatifs des quatre compagnies ont été confinés dans leur bâtiment « de manière préventive », a précisé l’école, soulignant qu’aucun des cadres encadrant les élèves n’avait en revanche été testé positif au Covid-19.

« Le 26 février, on a eu un premier cas positif au sein d’une de nos compagnies d’élèves et un cluster s’est développé », a expliqué l’établissement. La centaine d’élèves de cette compagnie a été testée et 35 pensionnaires se sont révélés positifs au Covid-19. « Ce cluster est aujourd’hui maîtrisé », a assuré l’école. Mais à partir du 12 mars, des clusters ont été identifiés au sein de trois autres compagnies d’élèves.