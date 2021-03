Le Premier ministre, Jean Castex visite le centre de vaccination contre le coronavirus de Nevers, le 9 mars 2021. — Stephane Lemouton-POOL/SIPA

Il l’avait annoncé. Ce sera chose faite ce vendredi. « Je me ferai moi-même vacciner demain après-midi » avec le vaccin AstraZeneca, a indiqué le Premier ministre lors de sa conférence de presse ce vendredi. Le lieu de l’injection n’a pas été encore arrêté, mais il se situera « a priori en Ile-de-France », précise l’entourage de Jean Castex à 20 Minutes.

« Le vaccin AstraZeneca est sûr, sans danger. Il n’est pas associé à une augmentation du risque global de caillaux sanguins », a affirmé le chef de l’exécutif. « Dès demain matin, la Haute autorité de santé […] actualisera sa recommandation afin que nous puissions reprendre immédiatement, dès demain après-midi », la vaccination avec ce sérum, a ajouté le Premier ministre, quelques heures après l'avis de l'Agence européenne du médicament.

« Les bénéfices du vaccin sont largement supérieurs aux risques », avait notamment conclu ce jeudi la docteure Sabine Straus, présidente du comité de pharmacovigilance de l’EMA. Plus de vingt pays européens, dont l’Allemagne et la France lundi, avaient suspendu l’administration du vaccin d’AstraZeneca à la suite de problèmes, tels que des difficultés à coaguler ou la formation de caillots.

Montrer l’exemple

Avec cette vaccination demain, Jean Castex veut montrer l’exemple et incarner la reprises des injections. « Jusqu’à présent, je m’étais fixé une ligne de conduite, c’est-à-dire me faire vacciner quand mon tour viendra, pas de passe-droit », avait déclaré le Premier ministre mardi sur BFMTV. « Mais compte tenu de ce qui vient de se passer pour AstraZeneca », qui a vu son vaccin suspendu dans une bonne partie de l’Europe, « je me suis dit effectivement qu’il serait judicieux que je me fasse vacciner très rapidement », a-t-il poursuivi.