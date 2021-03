Ax-les-Thermes, en Ariège, le 30 décembre 2020. — Nicolas Stival / 20 Minutes

Sur le papier, le printemps commence samedi. Les Ariégeois ne s’en rendront pas forcément compte, tant l’ambiance promet d’être hivernale d’ici ce week-end. La préfecture annonce ainsi des chutes de neige « à très basse altitude » sur le relief des Pyrénées, entre vendredi matin et samedi matin.

Rien de fou à cette époque, mais les quantités seront tout de même relativement importantes au-dessus de 1.500 mètres, avec jusqu’à 30 cm de poudreuse attendus. Vers 1.000 m, une couche comprise entre 10 et 20 cm devrait recouvrir les sols. Encore plus bas, entre 600 et 800 m, il devrait tomber de 3 à 8 cm, voire 10 cm localement.

Gare aux routes gelées

Les précipitations devraient être modérées vendredi, avant de perdre progressivement en intensité. Mais même si les chutes seront terminées samedi matin, les automobilistes devront être prudents car certaines routes seront encore enneigées et gelées, du fait de la baisse des températures.