Des gendarmes se préparent à une opération de recherche sur la commune de Montfort-sur-Meu près de Rennes, où Magali Blandin a disparu. — Mathieu Pattier / SIPA

Mère de quatre enfants, Magali Blandin a disparu depuis plus d’un mois à Montfort-sur-Meu, près de Rennes.

Jeudi, son mari, dont elle est séparée depuis plusieurs mois, a été placé en garde à vue.

Cette audition porterait sur la tentative d’extorsion dont le mari avait fait l’objet il y a quelques semaines. Cinq personnes avaient été placées en garde à vue dimanche.

L’enquête progresse et a connu plusieurs rebondissements ces derniers temps. Un peu plus d’un mois après la disparition de Magali Blandin. Cette femme âgée de 42 ans et mère de quatre enfants n’a plus donné signe de vie depuis qu’elle a quitté son domicile de Montfort-sur-Meu, près de Rennes, le 11 février. Jeudi, c’est son mari, dont elle était séparée depuis plusieurs mois, qui a été placé en garde à vue, a appris 20 Minutes auprès du parquet, confirmant une information de Ouest-France. D’après nos informations, cette audition serait liée à la tentative d’extorsion dont le mari de Magali Blandin a été victime il y a quelques semaines.

Dimanche, quatre hommes et une femme âgés de 17 à 45 ans avaient été interpellés par le GIGN dans le quartier de Maurepas, à Rennes, et placés en garde à vue. L’ex conjoint de la disparue avait expliqué aux enquêteurs qu’il « se sentait menacé » et qu’il avait été « victime d’une tentative d’extorsion d’une somme de 15.000 euros » le 25 février. Son placement en garde à vue porterait sur cette affaire. Quant à son implication dans la disparition, elle demeure mystérieuse.

De vives tensions au sein du couple

Au début de l’enquête, le mari avait été mis hors de cause par les gendarmes, qui avaient analysé son emploi du temps et ses mouvements. « Des vérifications ont été faites auprès du mari. Elles n’ont révélé, en l’état, aucun élément l’associant à cette disparition ou laissant à penser à sa présence à Montfort-sur-Meu au moment des faits », expliquait le parquet fin février.

L’enquête avait révélé « de vives tensions » au sein du couple, notamment au sujet de la question des ressources. Magali Blandin avait quitté le domicile de Bain-de-Bretagne en septembre pour s’installer à Montfort-sur-Meu. « Nous ne privilégions aucune hypothèse et toutes les pistes restent ouvertes », martèle le colonel Sébastien Jaudon depuis la disparition. D’après nos informations, Magali Blandin « n’allait pas très bien psychologiquement ». Plus d’un mois après sa disparition, elle reste introuvable.