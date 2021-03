Jean Castex et Olivier Véran à l'Elysée le 10 mars 2021. — Jacques Witt/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L'Ile-de-France et les Hauts-de-France vont enfin savoir officiellement ce que leur réserve le gouvernement. Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran tiendront ce jeudi à 18 heures une conférence de presse, a annoncé mercredi Matignon, après un Conseil de défense qui devait décider d’un éventuel reconfinement en Ile-de-France. Ils devraient annoncer des « mesures supplémentaires » contre l’épidémie de Covid-19. Mardi déjà, le chef du gouvernement avait commencé à préparer les Franciliens en jugeant la situation « préoccupante et critique » dans la région.

Champagne pour Asobo ! Le studio bordelais déjà récompensé l'an passé, a reçu mercredi le Pégase du meilleur jeu vidéo français de l'année pour Flight Simulator. Le simulateur de vol édité par Microsoft, qui faisait son retour après quatorze années d'absence et a été salué par la critique, a aussi été distingué pour son « excellence visuelle », à l'occasion de la deuxième édition de ces prix. «C'est la deuxième année de suite qu'on a la chance d'avoir le prix du jeu de l'année, c'est extraordinaire», s'est réjoui Martial Bossard, cofondateur du studio créé en 2002.

Alors que les choses semblent beaucoup plus faciles pour Lille en championnat que pour Paris, le scenario est complètement différent en Coupe de France. Le PSG, tenant du titre, s'est qualifié pour les quarts de l'édition 2021 en domptant Lille 3-0, mercredi au Parc des Princes. La soirée a encore vu Mbappé et Navas se distinguer. Le premier a été l’auteur d’un doublé, tandis que le gardien parisien Keylor Navas a stoppé un penalty de Yusuf Yazici en fin de match. Revivez avec 20 Minutes ce match qui permet au club de la capitale de rester en lice sur trois tableaux cette saison avec la Ligue 1 et la Ligue des champions.